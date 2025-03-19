Транспортировка товаров для экспорта по Свердловской железной дороге в январе-феврале 2025 года увеличилась на 5,4%

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-феврале 2025 года с станций Свердловской железнодорожной магистрали было отправлено в сторону морских портов и наземных пограничных переходов 5,1 млн тонн грузов, что на 5,4% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экспорт составил более 25% от общего объема погрузки.

В составе экспортной погрузки СвЖД 47,1% составили химические и минеральные удобрения. За два месяца было отправлено за границу более 2,5 млн тонн этих товаров (+9,2% по сравнению с январем-февралем прошлого года). Главные станции погрузки удобрений находятся в Березниках-Сортировочной, Соликамске-2, Заячьей Горке, Осенцах и Углеуральской в Пермском крае. Также значительные объемы экспортных перевозок приходятся на нефтехимическую продукцию, черные металлы, лес и пиломатериалы, химикаты, кокс.

Основными странами-получателями экспорта стали Бразилия (доля — 31,9%) и Китай (доля — 14,2%). В настоящее время грузы перевозятся через наземные пограничные переходы в России (Забайкальск, Наушки) и Казахстане (Достык, Алтынколь), а также через дальневосточные портовые станции Владивосток, Находка и другие. При этом увеличилось количество отправок грузов на экспорт через порты Северо-Запада (станции Автово, Лужская), Азово-Черноморского бассейна (Новороссийск, Туапсе, Темрюк).

Предприятия все больше проявляют интерес к международному транспортному коридору «Север — Юг». Сейчас активно используются три основных маршрута: западный (через Азербайджан), транскаспийский (по Каспийскому морю) и восточный (через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан). В 2025 году увеличились экспортные отправки с Свердловской магистрали через пограничные и портовые станции Самур, Порт Оля, Трусово: в Грузию — в 1,9 раза (по сравнению с январем-февралем 2024 года), в Иран — в 1,9 раза, в Турцию — в 2,7 раза, в Туркмению — в 1,3 раза, в Ирак — в 8 раз, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.