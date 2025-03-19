Строительство нового железнодорожного терминала будет осуществлено на станции Боголюбово, расположенной в Владимирской области.

10:57

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Боголюбово, что в Владимирской области, планируется строительство нового железнодорожного вокзала.

Соответствующую информацию представил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский во время деловой встречи с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, прошедшей в Владимире 18 марта 2025 года.

В рамках собрания было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между ОАО «Российские железные дороги», правительством Владимирской области и администрацией Суздальского района по вопросу развития инфраструктуры станции Боголюбово. Документ утвердили Сергей Дорофеевский, Александр Авдеев и глава Суздальского района Алексей Сараев.

Как подчеркнул Сергей Дорофеевский, было принято решение о создании модульного вокзала.

«Модульные вокзалы строятся в кратчайшие сроки, при этом они обладают многофункциональностью и безопасностью. Проект планируется завершить к 60-летию маршрута „Золотое кольцо“. Для удобства посетителей здесь также будут обустроены парковки и точки питания», — отметил он.

Сотрудничество ГЖД и Владимирской области имеет комплексный характер: основная железная дорога регулярно проводит обновление инфраструктуры в регионе.

«В 2024 году на станции Бутылицы был выполнен ремонт вокзального здания и пассажирской платформы, а также благоустройство прилегающей территории. Кроме того, были обновлены вокзальные здания на станциях Вековка и Вязники. Завершился капитальный ремонт платформы № 2 вокзального комплекса Владимир. В этом году мы уже начали реконструкцию платформы № 3», — напомнил руководитель ГЖД.

Глава Владимирской области выразил благодарность руководству ОАО «РЖД» и Горьковской железной дороги за продолжительное и эффективное сотрудничество и комплексный подход к реализации проектов.

«Мы рады, что руководители РЖД и Горьковской железной дороги поддерживают наши идеи по улучшению и развитию территорий. Вместе с Горьковской железной дорогой мы создадим рабочие команды для разработки проекта транспортного узла в Владимире и изучения возможности продления набережной в Муроме в направлении железнодорожного моста на месте бывшей заводской железной дороги», — подвел итог Александр Авдеев.

Также был обсужден вопрос о создании транспортно-логистического комплекса на станции Ундол. Планируется, что объект будет расположен в селе Ворша и будет включать в себя железнодорожную инфраструктуру с последующим присоединением к путям терминала на станции. Ожидается, что он станет крупнейшим мультимодальным железнодорожным узлом в ЦФО, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.