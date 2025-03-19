Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Строительство нового железнодорожного терминала будет осуществлено на станции Боголюбово, расположенной в Владимирской области.

2025-03-19 10:57
Строительство нового железнодорожного терминала будет осуществлено на станции Боголюбово, расположенной в Владимирской области.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Боголюбово, что в Владимирской области, планируется строительство нового железнодорожного вокзала.

Соответствующую информацию представил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский во время деловой встречи с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, прошедшей в Владимире 18 марта 2025 года.

В рамках собрания было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между ОАО «Российские железные дороги», правительством Владимирской области и администрацией Суздальского района по вопросу развития инфраструктуры станции Боголюбово. Документ утвердили Сергей Дорофеевский, Александр Авдеев и глава Суздальского района Алексей Сараев.

Как подчеркнул Сергей Дорофеевский, было принято решение о создании модульного вокзала.

«Модульные вокзалы строятся в кратчайшие сроки, при этом они обладают многофункциональностью и безопасностью. Проект планируется завершить к 60-летию маршрута „Золотое кольцо“. Для удобства посетителей здесь также будут обустроены парковки и точки питания», — отметил он.

Сотрудничество ГЖД и Владимирской области имеет комплексный характер: основная железная дорога регулярно проводит обновление инфраструктуры в регионе.

«В 2024 году на станции Бутылицы был выполнен ремонт вокзального здания и пассажирской платформы, а также благоустройство прилегающей территории. Кроме того, были обновлены вокзальные здания на станциях Вековка и Вязники. Завершился капитальный ремонт платформы № 2 вокзального комплекса Владимир. В этом году мы уже начали реконструкцию платформы № 3», — напомнил руководитель ГЖД.

Глава Владимирской области выразил благодарность руководству ОАО «РЖД» и Горьковской железной дороги за продолжительное и эффективное сотрудничество и комплексный подход к реализации проектов.

«Мы рады, что руководители РЖД и Горьковской железной дороги поддерживают наши идеи по улучшению и развитию территорий. Вместе с Горьковской железной дорогой мы создадим рабочие команды для разработки проекта транспортного узла в Владимире и изучения возможности продления набережной в Муроме в направлении железнодорожного моста на месте бывшей заводской железной дороги», — подвел итог Александр Авдеев.

Также был обсужден вопрос о создании транспортно-логистического комплекса на станции Ундол. Планируется, что объект будет расположен в селе Ворша и будет включать в себя железнодорожную инфраструктуру с последующим присоединением к путям терминала на станции. Ожидается, что он станет крупнейшим мультимодальным железнодорожным узлом в ЦФО, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru