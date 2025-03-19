На Байкало-Амурскую магистраль доставлено 7 новых тепловозов модели 3ТЭ28.

10:30

Семь новых главных тепловозов 3ТЭ28, произведенных на Брянском заводе машиностроения, были переданы на Дальневосточную железнодорожную линию для использования в локомотивном депо Тында. Локомотивы уже прошли предварительную подготовку к рейсу и обеспечивают тягу грузовых поездов на участках БАМа: Таксимо — Верхнезейск и Нерюнгри — Сковородино.

Тяговый подвижной состав этого класса позволяет управлять составами с увеличенным весом (до 7,1 тыс. тонн) в суровых климатических условиях и сложной горной местности БАМа, что дополнительно расширяет транспортные возможности магистрали.

Учитывая новую поставку, на ДВЖД эксплуатируется 42 локомотива этой серии. Тепловозы были приобретены по контракту на жизненный цикл, в соответствии с которым подвижной состав будет обслуживаться производителем на протяжении всего срока службы, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.