Соглашение о взаимодействии было подписано между Российскими Железными Дорогами и Высшей школой экономики.

2025-03-19 09:48
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» и НИУ «Высшая школа экономики» планируют сотрудничать в сфере организации экспертного и аналитического обмена информацией в области транспортной логистики между компаниями из стран, которые являются членами БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ и G20.

Церемония подписания соглашения состоялась во время транспортно-логистического конгресса TransRussia. Первый заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Сергей Павлов и проректор Высшей школы экономики Алексей Кошель подписали документ.

Обе стороны планируют совместно определить препятствия, которые мешают логистической связности между странами, входящими в объединения БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ, G20. Также предполагается развитие научно-практического сотрудничества с национальными и международными отраслевыми, исследовательскими и образовательными организациями, а также проведение совместных образовательных и обучающих мероприятий.

