В период с января по февраль 2025 года, станции Горьковской железнодорожной линии отправили на переработку около 1,8 тонн отработанной упаковки.

15:42

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Итоги сбора вторичных материалов на Горьковской железнодорожной сети в начале 2025 года

В начале 2025 года посетители станций Горьковской железнодорожной сети собрали 55,2 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок общим весом около 1,8 тонн, используя фандоматы — специальные устройства для сбора вторичного сырья.

Наибольшее количество собранного материала

Наибольшее количество тары было собрано на станциях:

Чебоксары,

Казань,

Арзамас,

Владимир,

Нижний Новгород,

Киров.

Процесс переработки

Собранная тара хранится в устройствах до их полного заполнения, после чего специализированные компании занимаются сортировкой, очисткой и измельчением материала. Из переработанного сырья производят новые товары, такие как:

бутылки,

одежда,

обувь,

мебель и другие изделия.

Бонусы для участников программы

За каждую сданную единицу тары пользователи получают бонусные баллы, которые могут быть обменяны на скидки у партнерских компаний, включая:

крупные торговые сети,

магазины электроники и бытовой химии,

косметические магазины,

предприятия общественного питания,

онлайн-кинотеатры и другие сервисы.

Для получения бонусов необходимо указать номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform при сдаче тары.

Расположение фандоматов

На станциях Горьковской железнодорожной сети установлено 28 фандоматов, которые расположены в следующих городах:

Нижний Новгород,

Казань,

Ижевск,

Киров,

Владимир,

Агрыз,

Арзамас,

Дзержинск,

Йошкар-Ола,

Зеленодольск,

Ковров,

Чебоксары,

Муром,

Янаул.

Эти данные сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.