В период с января по февраль 2025 года, станции Горьковской железнодорожной линии отправили на переработку около 1,8 тонн отработанной упаковки.

В начале 2025 года посетители станций Горьковской железнодорожной сети собрали 55,2 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок общим весом около 1,8 тонн, используя фандоматы — специальные устройства для сбора вторичного сырья.
Наибольшее количество тары было собрано на станциях:
Собранная тара хранится в устройствах до их полного заполнения, после чего специализированные компании занимаются сортировкой, очисткой и измельчением материала. Из переработанного сырья производят новые товары, такие как:
За каждую сданную единицу тары пользователи получают бонусные баллы, которые могут быть обменяны на скидки у партнерских компаний, включая:
Для получения бонусов необходимо указать номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform при сдаче тары.
На станциях Горьковской железнодорожной сети установлено 28 фандоматов, которые расположены в следующих городах:
Эти данные сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.