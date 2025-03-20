Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В период с января по февраль 2025 года, станции Горьковской железнодорожной линии отправили на переработку около 1,8 тонн отработанной упаковки.

2025-03-20 15:42
В период с января по февраль 2025 года, станции Горьковской железнодорожной линии отправили на переработку около 1,8 тонн отработанной упаковки.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Итоги сбора вторичных материалов на Горьковской железнодорожной сети в начале 2025 года

В начале 2025 года посетители станций Горьковской железнодорожной сети собрали 55,2 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок общим весом около 1,8 тонн, используя фандоматы — специальные устройства для сбора вторичного сырья.

Наибольшее количество собранного материала

Наибольшее количество тары было собрано на станциях:

  • Чебоксары,
  • Казань,
  • Арзамас,
  • Владимир,
  • Нижний Новгород,
  • Киров.

Процесс переработки

Собранная тара хранится в устройствах до их полного заполнения, после чего специализированные компании занимаются сортировкой, очисткой и измельчением материала. Из переработанного сырья производят новые товары, такие как:

  • бутылки,
  • одежда,
  • обувь,
  • мебель и другие изделия.

Бонусы для участников программы

За каждую сданную единицу тары пользователи получают бонусные баллы, которые могут быть обменяны на скидки у партнерских компаний, включая:

  • крупные торговые сети,
  • магазины электроники и бытовой химии,
  • косметические магазины,
  • предприятия общественного питания,
  • онлайн-кинотеатры и другие сервисы.

Для получения бонусов необходимо указать номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform при сдаче тары.

Расположение фандоматов

На станциях Горьковской железнодорожной сети установлено 28 фандоматов, которые расположены в следующих городах:

  • Нижний Новгород,
  • Казань,
  • Ижевск,
  • Киров,
  • Владимир,
  • Агрыз,
  • Арзамас,
  • Дзержинск,
  • Йошкар-Ола,
  • Зеленодольск,
  • Ковров,
  • Чебоксары,
  • Муром,
  • Янаул.

Эти данные сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru