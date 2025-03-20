В преддверии летнего сезона в Москве будет подготовлено свыше 100 единиц транспорта типа "Ласточка".

14:33

Подготовка поездов «Ласточка» к летнему сезону на станции Подмосковная

На станции Подмосковная проводится комплексная подготовка скоростных поездов «Ласточка» к летнему сезону пассажирских перевозок. Эти составы обслуживают:

Московское центральное кольцо (51 состав),

радиальные маршруты между Москвой и такими городами, как Белгород, Нижний Новгород, Минск, Кострома, Смоленск, Иваново (58 составов).

Основные работы

В каждом поезде проводится полная проверка технического состояния оборудования, выполняются диагностические и сезонные работы, направленные на обеспечение надежной эксплуатации составов.

Особое внимание уделяется:

проверке силового электрооборудования,

диагностике колесных пар, автосцепных устройств, тормозной системы,

тестированию пожарной автоматики,

проверке состояния оборудования в салонах и санузлах,

контролю работы систем освещения, звукового оповещения, связи пассажиров с локомотивной бригадой и других устройств.

Дополнительные мероприятия

Кроме технических проверок, проводится очистка кузова и уборка салонов поездов, а также:

перевод кондиционеров в летний режим,

проверка эффективности системы обеззараживания воздуха.

Подготовка поездов к летнему сезону направлена на повышение комфорта и безопасности пассажиров, как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.