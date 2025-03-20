Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2025-03-20 14:11
Сотрудники Горьковской железной дороги стали участниками предупредительной кампании «Безопасный транспорт»
Сотрудники Горьковской железной дороги приняли участие в акции по профилактике безопасности на транспорте «Безопасный транспорт», организованной на всей территории ОАО «РЖД» в преддверии школьных каникул.

Цель акции

Главная задача мероприятий — предотвращение инцидентов с подростками на железнодорожном транспорте, включая:

  • незаконное пребывание на инженерных сооружениях («руфинг»),
  • нахождение на подвижном составе в непредназначенных для этого местах («зацепинг»).

Профилактические меры

С 17 марта по 5 апреля 2025 года работники железной дороги совместно с представителями транспортной полиции проводят информационно-просветительскую работу среди:

  • общественности,
  • учеников учебных заведений,
  • учителей и родителей.

Мероприятия включают открытые уроки, экскурсии на детские железные дороги и предприятия железнодорожного транспорта (с соблюдением мер безопасности).

Во время проверок мест незаконного перехода путей сотрудники железной дороги проводят беседы с гражданами, раздают информационные брошюры и информируют о рисках нарушения правил безопасности, включая административную ответственность за переход по путям в неустановленных местах.

Динамика травматизма

С начала 2025 года количество случаев травматизма граждан на Горьковской магистрали снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В результате собственной неосторожности получили травмы 14 человек.

Большинство происшествий зарегистрировано в Нижегородской области — 6 случаев.

Основные причины травмирования:

  • переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом,
  • поражение электротоком.

Напоминание о правилах безопасности

Железнодорожные пути — это зона повышенной опасности. Горьковская железная дорога призывает граждан:

  • соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте,
  • проявлять бдительность в зоне движения поездов,
  • воздерживаться от использования мобильных телефонов и других гаджетов на платформах, во время посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути.

Сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

