С начала текущего года в Челябинской области произошло два смертельных инцидента на железнодорожных путях из-за нарушения правил безопасности.

11:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В начале 2025 года в Челябинской области два человека получили смертельные травмы от столкновения с подвижным составом. В тот же период предыдущего года таких случаев не отмечалось.

В январе – феврале 2025 года на Южно-Уральской железной дороге от столкновения с подвижным составом и воздействия электричества было травмировано 7 человек, все случаи имели летальный исход.

Трагедии произошли в следующих регионах:

Челябинская область

Курганская область

Оренбургская область

За аналогичный период 2024 года от столкновения с подвижным составом было ранено 6 человек, из которых 4 скончались.

Исследования транспортных инцидентов с участием людей указывают на основные причины происшествий:

нарушение правил личной безопасности

пребывание и пересечение железнодорожных путей в непредназначенных для этого местах

Меры по повышению безопасности

ЮУЖД предпринимает следующие меры для предотвращения несчастных случаев:

строительство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией

ремонт пешеходных мостов

обновление пешеходных покрытий и систем освещения на станциях

установка предупредительных плакатов и знаков безопасности

Регулярно проводится анализ мест незаконных переходов через пути. На этих участках увеличивается количество профилактических рейдов совместно с транспортной полицией, в ходе которых нарушителям объясняют требования безопасности при нахождении в зоне движения поездов.

Кроме того, сотрудники магистрали проводят информационно-разъяснительную работу в школах и других учебных заведениях.

Напоминание о правилах безопасности

Железная дорога – это объект транспорта с повышенной опасностью. ЮУЖД напоминает, что:

переходить пути можно только в специально оборудованных местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда

запрещено ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами и забираться на крыши вагонов

Видеоматериалы и мультфильмы, демонстрирующие правила безопасности, созданы ОАО «РЖД» и размещены на официальном веб-сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность».

Конкурс для детей

ЮУЖД проводит интернет-конкурс, в котором могут принять участие дети от 7 до 17 лет. Участники пройдут тестирование по правилам безопасного поведения на железнодорожных трассах и получат сертификат молодого инспектора по безопасности на объектах ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных связей ЮУЖД.