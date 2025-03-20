Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала текущего года в Челябинской области произошло два смертельных инцидента на железнодорожных путях из-за нарушения правил безопасности.

2025-03-20 11:54
С начала текущего года в Челябинской области произошло два смертельных инцидента на железнодорожных путях из-за нарушения правил безопасности.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В начале 2025 года в Челябинской области два человека получили смертельные травмы от столкновения с подвижным составом. В тот же период предыдущего года таких случаев не отмечалось.

В январе – феврале 2025 года на Южно-Уральской железной дороге от столкновения с подвижным составом и воздействия электричества было травмировано 7 человек, все случаи имели летальный исход.

Трагедии произошли в следующих регионах:

  • Челябинская область
  • Курганская область
  • Оренбургская область

За аналогичный период 2024 года от столкновения с подвижным составом было ранено 6 человек, из которых 4 скончались.

Исследования транспортных инцидентов с участием людей указывают на основные причины происшествий:

  • нарушение правил личной безопасности
  • пребывание и пересечение железнодорожных путей в непредназначенных для этого местах

Меры по повышению безопасности

ЮУЖД предпринимает следующие меры для предотвращения несчастных случаев:

  • строительство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией
  • ремонт пешеходных мостов
  • обновление пешеходных покрытий и систем освещения на станциях
  • установка предупредительных плакатов и знаков безопасности

Регулярно проводится анализ мест незаконных переходов через пути. На этих участках увеличивается количество профилактических рейдов совместно с транспортной полицией, в ходе которых нарушителям объясняют требования безопасности при нахождении в зоне движения поездов.

Кроме того, сотрудники магистрали проводят информационно-разъяснительную работу в школах и других учебных заведениях.

Напоминание о правилах безопасности

Железная дорога – это объект транспорта с повышенной опасностью. ЮУЖД напоминает, что:

  • переходить пути можно только в специально оборудованных местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда
  • запрещено ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами и забираться на крыши вагонов

Видеоматериалы и мультфильмы, демонстрирующие правила безопасности, созданы ОАО «РЖД» и размещены на официальном веб-сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность».

Конкурс для детей

ЮУЖД проводит интернет-конкурс, в котором могут принять участие дети от 7 до 17 лет. Участники пройдут тестирование по правилам безопасного поведения на железнодорожных трассах и получат сертификат молодого инспектора по безопасности на объектах ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных связей ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru