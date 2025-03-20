С начала текущего года в Челябинской области произошло два смертельных инцидента на железнодорожных путях из-за нарушения правил безопасности.

В начале 2025 года в Челябинской области два человека получили смертельные травмы от столкновения с подвижным составом. В тот же период предыдущего года таких случаев не отмечалось.
В январе – феврале 2025 года на Южно-Уральской железной дороге от столкновения с подвижным составом и воздействия электричества было травмировано 7 человек, все случаи имели летальный исход.
Трагедии произошли в следующих регионах:
За аналогичный период 2024 года от столкновения с подвижным составом было ранено 6 человек, из которых 4 скончались.
Исследования транспортных инцидентов с участием людей указывают на основные причины происшествий:
ЮУЖД предпринимает следующие меры для предотвращения несчастных случаев:
Регулярно проводится анализ мест незаконных переходов через пути. На этих участках увеличивается количество профилактических рейдов совместно с транспортной полицией, в ходе которых нарушителям объясняют требования безопасности при нахождении в зоне движения поездов.
Кроме того, сотрудники магистрали проводят информационно-разъяснительную работу в школах и других учебных заведениях.
Железная дорога – это объект транспорта с повышенной опасностью. ЮУЖД напоминает, что:
Видеоматериалы и мультфильмы, демонстрирующие правила безопасности, созданы ОАО «РЖД» и размещены на официальном веб-сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность».
ЮУЖД проводит интернет-конкурс, в котором могут принять участие дети от 7 до 17 лет. Участники пройдут тестирование по правилам безопасного поведения на железнодорожных трассах и получат сертификат молодого инспектора по безопасности на объектах ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных связей ЮУЖД.