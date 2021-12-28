Дополнительные пригородные поезда назначены на новогодние праздники на Южно-Уральской железной дороге

10:14

В период общероссийских выходных и праздничных дней частично изменяется порядок курсирования пригородных поездов АО «Свердловская пригородная компания» и АО «Самарская пригородная пассажирская компания» на Южно-Уральской железной дороге.

Дополнительно назначаются пригородные поезда:

№ 6743/6742 Бузулук – Колтубанка (отправление 30 декабря), Колтубанка – Бузулук (отправление 31 декабря);

№ 6741/6744 Колтубанка – Самара (отправление 30 декабря), Самара – Колтубанка (отправление 31 декабря);

№ 6705/6706 Оренбург – Бузулук (отправление 31 декабря, 3, 4, 5, 6, 7 января);

№ 7001/7002 Челябинск – Миасс-1 (отправление 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января).

Отменяется курсирование пригородных поездов:

№ 6743/6742 Бузулук – Колтубанка (отменяется отправление 31 декабря, 2, 7 января), Колтубанка – Бузулук (отменяется отправление 1, 3, 8 января);

№ 6741/6744 Колтубанка – Самара (отменяется отправление 31 декабря, 2, 7 января), Самара – Колтубанка (отменяется отправление 1, 3, 8 января).

Более подробно со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться в пригородных кассах и в мобильном приложении «Пригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.