Подготовка к предстоящему раннему паводку, который предсказывается в сибирских регионах, идет на Красноярской железной дороге.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ответ на раннее потепление и прогнозирование весеннего половодья в сибирских регионах в марте-апреле, на Красноярской железной дороге принимаются меры по защите инфраструктурных объектов.

Сотрудники железной дороги осуществляют усиленный контроль за участками путей, расположенными вблизи крупных рек:

Енисей

Абакан

Кан

Чулым

Бирюса

Томь

Чуна

Проводятся ежедневные осмотры инфраструктурных объектов, оценивается состояние ледяного покрова и уровень воды. Локомотивные бригады – машинисты и их помощники – проводят дополнительное наблюдение, имея список потенциально опасных мест. Они оперативно сообщают о любых изменениях диспетчерскому аппарату.

При необходимости принимаются дополнительные меры защиты от весеннего половодья. Например, чтобы предотвратить затопление путей, региональные власти в сотрудничестве с МЧС и железнодорожниками организуют профилактические взрывы льда на реке Абакан в районе станции Абаза в Хакасии, где пути проходят всего в нескольких метрах от берега.

Особое внимание уделяется участкам Минусинск – Подсиний – Абакан на границе Красноярского края и Хакасии: здесь железнодорожное полотно пересекает такие крупные реки, как Енисей и Абакан.

Там, где реки уже освободились от льда, установлены специальные водомерные посты. Всего на КрасЖД в течение паводкового периода они будут работать на 19 водных артериях в Красноярском крае, Хакасии, Иркутской и Кемеровской областях.

По всей протяженности магистрали проводятся работы по очистке водопропускных труб и каналов от льда и снега, предназначенных для отвода талых и грунтовых вод от путей. Снегоочистительные машины освобождают кюветы от снежных масс. Ежедневно в этих мероприятиях участвуют десятки единиц специализированной техники и более 100 железнодорожников.

Проведена совместная с районными администрациями проверка пяти плотин, находящихся в непосредственной близости от участков КрасЖД.

В данный момент на Красноярской железной дороге для предотвращения и быстрого устранения аварийных ситуаций создаются семь противоэрозионных поездов. Это специализированные грузовые составы, оснащенные необходимыми материалами, оборудованием и инструментами для выполнения работ по устранению затопления.

Три поезда будут находиться на круглосуточном дежурстве на Транссибирском участке КрасЖД – в Чунояре, Уяре и Ачинске.

Четыре – на станциях южного направления – в Ужуре, Аскизе, Саянской и Курагино.

Их дежурство продолжится до середины июня, до окончания сезона паводка, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.