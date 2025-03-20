Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 1 апреля 2025 года произойдут изменения в графике движения пригородных поездов на маршруте Калининград - Советск.

2025-03-20 10:15
С 1 апреля 2025 года произойдут изменения в графике движения пригородных поездов на маршруте Калининград - Советск.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого апреля 2025 года произойдут изменения в графике движения пригородных поездов, следующих из Калининграда в Советск и обратно.

С понедельника по субботу отправление поезда из Советска запланировано на 06:31, а в воскресенье – на 18:05, что на 11 минут позже, чем по текущему расписанию. Время прибытия на Южный вокзал останется без изменений – 08:53 и 20:33 соответственно.

Из Калининграда поезд будет отправляться во все дни, кроме субботы, согласно текущему расписанию в 18:21 и прибывать на конечную станцию Советск на 11 минут раньше – в 20:40.

Все актуальные данные о расписании пригородных поездов доступны:

  • На официальном сайте АО «КППК».
  • В мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Информацию предоставила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

