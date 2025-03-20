С 30 марта 2025 года число пригородных поездов, курсирующих между Ивделем и Серовом, возрастет.

Начиная с 30 марта 2025 года, в ответ на запросы жителей северных районов Свердловской области, СвЖД вводит вторую пару пригородных поездов на маршруте Ивдель – Серов (пара означает рейс «туда» и «обратно»). Перевозки осуществляет АО «Свердловская пригородная компания».

Поезд № 6968 Ивдель-I – Серов будет отправляться каждый день в 04:31 (время местное), прибытие в 07:05. В обратном направлении рейс № 6967 Серов – Ивдель-I отправляется в 16:35, прибытие в 19:05.

Время в пути составляет 2 часа 30 минут. Остановки:

Серов-Заводской

Серов-Сортировочный

Лесоразработки

Красный Яр

Андриановичи

Марсяты

Уралзолото

Сама

Глухарный

Лангур

107 км

Введение дополнительной пары поездов поможет улучшить транспортную связь населенных пунктов на севере области. Серов, Ивдель, Лесоразработки, Ларьковка, Андриановичи, Марсяты, Маслово, Денежкино, Старая Сама, Глухарный, Лангур, Екатерининка и Надымовка будут связаны качественным пригородным железнодорожным сообщением дважды в день.

Поезда будут курсировать утром и вечером:

Из Серова – в 09:05 и 16:35 (новый рейс).

Из Ивделя – в 04:31 (новый рейс) и 18:06.

Пассажиры, продолжающие путь в сторону Нижнего Тагила, смогут сделать удобную пересадку в Серове (22 минуты) с поезда № 6968 на электричку № 7422/7421/6864 Серов – Нижний Тагил.

Билеты на пригородные поезда можно приобрести:

В мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

В чат-боте Telegram «Электрички РЖД».

В терминалах самообслуживания.

В пригородных кассах.

Стоимость проезда по маршруту Ивдель-I – Серов составляет 232 рубля. Действуют все виды льгот. Продажа билетов начнется за 10 дней до даты отправления, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.