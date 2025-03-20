Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 30 марта 2025 года число пригородных поездов, курсирующих между Ивделем и Серовом, возрастет.

2025-03-20 09:59
Начиная с 30 марта 2025 года, в ответ на запросы жителей северных районов Свердловской области, СвЖД вводит вторую пару пригородных поездов на маршруте Ивдель – Серов (пара означает рейс «туда» и «обратно»). Перевозки осуществляет АО «Свердловская пригородная компания».

Поезд № 6968 Ивдель-I – Серов будет отправляться каждый день в 04:31 (время местное), прибытие в 07:05. В обратном направлении рейс № 6967 Серов – Ивдель-I отправляется в 16:35, прибытие в 19:05.

Время в пути составляет 2 часа 30 минут. Остановки:

  • Серов-Заводской
  • Серов-Сортировочный
  • Лесоразработки
  • Красный Яр
  • Андриановичи
  • Марсяты
  • Уралзолото
  • Сама
  • Глухарный
  • Лангур
  • 107 км

Введение дополнительной пары поездов поможет улучшить транспортную связь населенных пунктов на севере области. Серов, Ивдель, Лесоразработки, Ларьковка, Андриановичи, Марсяты, Маслово, Денежкино, Старая Сама, Глухарный, Лангур, Екатерининка и Надымовка будут связаны качественным пригородным железнодорожным сообщением дважды в день.

Поезда будут курсировать утром и вечером:

  • Из Серова – в 09:05 и 16:35 (новый рейс).
  • Из Ивделя – в 04:31 (новый рейс) и 18:06.

Пассажиры, продолжающие путь в сторону Нижнего Тагила, смогут сделать удобную пересадку в Серове (22 минуты) с поезда № 6968 на электричку № 7422/7421/6864 Серов – Нижний Тагил.

Билеты на пригородные поезда можно приобрести:

  • В мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
  • В чат-боте Telegram «Электрички РЖД».
  • В терминалах самообслуживания.
  • В пригородных кассах.

Стоимость проезда по маршруту Ивдель-I – Серов составляет 232 рубля. Действуют все виды льгот. Продажа билетов начнется за 10 дней до даты отправления, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

