Железнодорожная линия Дальнего Востока готова к перенаправлению воды во время паводка

2025-03-20 09:17
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Дальневосточной железнодорожной линии ведутся работы по обеспечению непрерывного движения поездов во время весеннего паводка. Для защиты железнодорожных сооружений было собрано 49 поездов для предотвращения размыва, включающих 231 вагон с 2,7 тыс. куб. м бутового камня, 2,9 тыс. куб. м щебня и 270 куб. м круглого леса и пиломатериалов.

Сотрудники железной дороги осмотрели состояние инфраструктурных объектов и измерили русла 160 больших рек. Для предотвращения размыва и затопления путей проводится регулярная очистка кюветов, водоотводных канав от льда и снега, а также укрепление земляного полотна.

В дополнение к этому, были проверены водопропускные сооружения автомобильных дорог рядом с путями и установлен постоянный контроль над мостами и трубами, которые находятся в процессе строительства и ремонта.

С работниками, задействованными в подготовке к пропуску паводковых и ливневых вод, были проведены технические уроки. Кроме того, локомотивные экипажи были проинструктированы о действиях в случае обнаружения размыва пути и мест с повышенным уровнем воды, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

