На Транспортно-логистическом форуме Черноземья, Юго-Восточная железная дорога предложила набор сервисов для отправителей грузов.

09:08

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Межрегиональном специализированном транспортно-логистическом форуме Черноземья в Воронеже Юго-Восточная железная дорога представила набор услуг для грузоотправителей.

На интерактивной площадке сотрудники железной дороги продемонстрировали потенциальным клиентам возможности ЮВЖД в области перевозки и хранения грузов, рассказали о успешных сервисах, включая «РЖД Маркет» — цифровую платформу, на которой заказчики и отправители могут устанавливать контакты, выбирать способ транспортировки и получать полное сопровождение сделки.

Услуга «Грузовой экспресс» особенно популярна среди производителей агропродукции. С её помощью можно отправлять зерно в порты Азово-Черноморского бассейна грузовыми составами по индивидуально составленному и согласованному с клиентом расписанию.

На ЮВЖД активно развиваются контейнерные перевозки:

В 2024 году на станциях магистрали было погружено и отправлено 2,17 млн тонн грузов в контейнерах.

Разработано 70 направлений, включая Забайкалье, Дальний Восток, Казахстан, а также Азово-Черноморские и Северо-Западные порты России.

Клиентам доступна услуга по составлению и отправке контейнерных поездов по расписанию.

Основной инструмент для оформления документов на грузоперевозки — это автоматизированная система «ЭТРАН» («Электронная транспортная накладная»). Эта система позволяет осуществлять полный цикл предоставления услуги по перевозке груза.

На ЮВЖД работает Центр продажи услуг, который обслуживает клиентов магистрали в формате «одного окна». Здесь можно заказать комплексный расчёт стоимости перевозки, арендовать подвижной состав, заключить договор, получить все необходимые консультации.

На Юго-Восточной железной дороге действует свыше 50 разнообразных услуг для отправителей грузов, как отметили в отделе корпоративных связей ЮВЖД.