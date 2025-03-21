В период с января по февраль 2025 года, около 3,5 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями получили поддержку на станциях Горьковской железнодорожной линии.

В январе-феврале 2025 года на вокзалах Горьковской железной дороги было оказано специализированное содействие примерно 3,5 тысячам пассажиров с ограниченными возможностями. Это на 8,5% больше, чем в тот же период 2024 года.

Заявления принимаются в Центре поддержки мобильности ОАО «РЖД». Большинство обращений пришло от посетителей вокзалов Нижний Новгород (784), Киров (715), Казань (351) и Ижевск (329).

В прошлом году новые зоны ожидания для людей с ограниченными физическими возможностями были открыты на вокзале Нижний Новгород, пригородном вокзале Юдино-2 в Татарстане, транспортном узле Можга и вокзале Балезино в Удмуртии.

Персонал центра встречает пассажиров с ограниченной мобильностью, помогает им оформить билеты, сопровождает по территории вокзала и при посадке в поезд. При необходимости предоставляется кресло-коляска или каталка для лежачих больных, а также помощь в перевозке багажа. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД» работает круглосуточно без выходных. Информацию о предоставляемых услугах, подачу заявки на сопровождение и помощь, бронирование мест в поездах дальнего следования можно осуществить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно подать за три дня до поездки, но не позднее чем за 24 часа до предоставления услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.