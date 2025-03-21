В Башкортостане проходит инициатива, предусматривающая безвозмездную перевозку спортивного оборудования на железнодорожных путях.

13:28

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Бесплатная перевозка спортивного оборудования в пригородных поездах была внедрена АО «БашППК».

Велосипеды и самокаты/электросамокаты можно перевозить без оплаты, размещая их в тамбурах, а также лыжи, сноуборды и другое спортивное оборудование, при условии размещения на местах для ручной клади.

Раньше бесплатная перевозка такого багажа в пригородных поездах была возможна только в определенные периоды, которые объявлялись заранее. Теперь эта услуга доступна без ограничений по времени, и пассажиры могут пользоваться ей в течение всего года и на всех маршрутах.

Любой пассажир пригородного поезда может воспользоваться этим специальным предложением, при этом один человек может бесплатно перевозить не более одного комплекта спортивного оборудования, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.