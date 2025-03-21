С начала второй половины мая 2025 года, поезд, следующий по маршруту Калининград - Адлер, а также прямой вагон из Калининграда в Анапу, будут отправляться каждый день.

09:51

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с мая 2025 года, на Калининградской железной дороге ежедневно будут отправляться поезд дальнего следования Калининград – Адлер и прямой вагон без пересадок Калининград – Анапа. Пассажиры, которые хотят отправиться в путешествие в Краснодарский край, могут приобрести билеты.

Поезд № 360/359 Калининград – Адлер будет ежедневно отправляться с 16 мая по 30 сентября 2025 года. Отправление с Южного вокзала запланировано на 17:52, прибытие в Адлер – в 06:27. Время в пути составит 2 дня 11 часов 35 минут. Обратное отправление из Адлера запланировано на 20:38.

Прямой вагон до Анапы будет ездить в составе поезда Калининград – Адлер с 20 мая по 26 сентября (кроме 24 мая, 20 и 24 сентября) 2025 года.

Билеты на поезда дальнего следования можно приобрести за 90 дней до отправления. Всю актуальную информацию и возможность оформления билетов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», в кассах железнодорожного вокзала, а также по телефону службы поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любого региона России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.