В 2025 году на Свердловской магистрали будет проведена модернизация более 150 железнодорожных переездов.

09:46

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на Свердловской железнодорожной магистрали предполагается выполнить ремонтные и модернизационные работы на более чем 150 железнодорожных переездах, расположенных в Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Целью программы по улучшению надежности инфраструктуры в местах пересечения автомобильных и железнодорожных дорог является повышение безопасности движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

Среди запланированных работ - капитальный и текущий ремонт переездов, установка современных предупредительных и заграждающих устройств, обновление настилов и асфальтового покрытия в пределах переездов и т.д. Работы начнутся после наступления стабильных плюсовых температур.

В частности, капитальный ремонт переездов запланирован на участках Азиатская - Гороблагодатская, Обжиг - Верхотурье, на станциях Нейво-Рудянская и Худяково. В рамках работ предусмотрена замена устройств, препятствующих выезду автотранспорта на пути после срабатывания автоматической переездной сигнализации, а также замена шлагбаумов, резинокордовых настилов и дорожных знаков, асфальтирование проезжей части в пределах переездов.

Также планируется асфальтирование подъездов к 122 переездам, установка нового резинокордового настила на 19 переездах и улучшение освещения на 5 объектах.

На Свердловской железной дороге функционирует 500 переездов, из которых 260 расположены в Свердловской области, 141 - в Пермском крае, 47 - в Тюменской области, 40 - в ХМАО-Югре и 7 - в ЯНАО.

Свердловская железная дорога ежегодно проводит работы по ремонту и модернизации переездов. Список объектов и объем ремонта определяются на основе плановых графиков, а также в результате комиссионных осмотров инфраструктуры, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.