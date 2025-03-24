Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На главной артерии Калининграда начал функционировать новый сервис, предоставляющий услуги по перевозке грузов до Санкт-Петербурга с использованием железнодорожно-паромной связи.

2025-03-24 15:57
На Калининградской железнодорожной магистрали начал функционировать мультимодальный сервис для перевозки грузов до станции Санкт-Петербург-Финляндский и обратно. Это обеспечит стабильный поток грузов из и в самый западный регион России, а также позволит эффективно использовать возможности морских железнодорожных паромов для перевозки подвижного состава.

Новый сервис был представлен на совещании регионального координационного совета по вопросам улучшения эффективности железнодорожных перевозок, которое прошло с участием представителей власти и бизнес-сообщества Калининградской области. Предлагается перегружать товары и продукцию, перевозимые автотранспортом, в крытые вагоны и отправлять их с использованием железнодорожно-паромной линии Балтийск – Усть-Луга до станции Санкт-Петербург-Финляндский, при необходимости с последующим использованием терминально-складской инфраструктуры.

Ожидаемые сроки доставки грузов будут варьироваться от 10 до 20 дней. Как было замечено на совещании совета, стоимость услуги будет зависеть от различных факторов, включая ассортимент перевозимых товаров, погрузочно-разгрузочные работы, сроки хранения груза на складе и другие параметры.

Первые пробные перевозки строительных материалов и консервированных продуктов прошли в конце декабря 2024 года и подтвердили эффективность данной логистической модели, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

