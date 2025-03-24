Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В летнее время Горьковская железнодорожная система увеличила количество электричек, следующих в Нижегородскую область.

2025-03-24 15:14
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С приходом дачного сезона на Горьковской железнодорожной линии обычно добавляются дополнительные пригородные поезда по наиболее популярным маршрутам.

Например, начиная с 5 апреля 2025 года, по субботам и воскресеньям на Арзамасском направлении в Нижегородской области запланированы следующие электрички:

№ 6005/6006 Нижний Новгород – Просп. Гагарина
Отправление: 06:40
Прибытие: 08:16

№ 6711 Просп. Гагарина – Суроватиха
Отправление: 08:28
Прибытие: 10:34

№ 6707 Кустовая – Суроватиха
Отправление: 07:40
Прибытие: 09:39

№ 6710 Суроватиха – Просп. Гагарина
Отправление: 14:01
Прибытие: 16:03

№ 6714 Суроватиха – Кустовая
Отправление: 15:10
Прибытие: 16:49

Кроме того, электропоезд № 6039/6040 Просп. Гагарина – Моховые горы, ранее ходивший по определённым дням, теперь будет курсировать ежедневно.
Отправление: 16:11
Прибытие: 17:33

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных поездов на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

