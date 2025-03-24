Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Завершение строительства транспортной инфраструктуры на участке между Дмитровом и Савёлово на Московской железнодорожной линии.

2025-03-24 14:40
Завершилось улучшение путевой инфраструктуры на однопутном участке Дмитров – Савёлово МЖД, выполненное в рамках большого проекта по увеличению пропускной способности линии Дмитров – Сонково – Мга, ведущей к портам Северо-Запада.  

С 21 марта 2025 года поезда начали движение на разъезде у остановочного пункта Орудьево. Ранее были открыты разъезды у остановочных пунктов Власово и Лебзино.  

На каждом остановочном пункте для создания разъездов было уложено по 1200 м второго пути и построено по 2 стрелочных перевода, а также возведена контактная сеть. Были реконструированы существующие главные пути и контактная сеть. Построены посты электрической централизации, а управление движением на разъездах переведено на цифровую систему с координацией из центра. Это обеспечит надежность и стабильность перевозок с учетом предполагаемого увеличения грузопотоков.  

В рамках проекта на остановочных пунктах Власово, Орудьево и Лебзино ведется обновление пассажирской инфраструктуры. На каждом из них вместо одной старой платформы строятся по 2 новые с погодными модулями, энергоэффективным освещением, пандусами для удобства маломобильных граждан. Устанавливаются одноуровневые пешеходные переходы с резинокордовым покрытием, световой и звуковой сигнализацией для безопасного перехода через железную дорогу.  

На данный момент построены 2 новые платформы во Власово, продолжается строительство новых платформ в Орудьево и Лебзино, оборудовано по одному переходу на каждом из этих остановочных пунктов.  

На всем участке Дмитров – Савёлово происходит модернизация и усиление объектов энергообеспечения. Уже установлено 172 новые опоры контактной сети, смонтировано 10,3 км контактного провода и 7,8 км усиливающего провода. На тяговой подстанции Савёлово произведена замена трансформаторов, что позволило увеличить ее мощность в 2 раза.  

Служба корпоративных коммуникаций МЖД объявила, что благодаря обновленной железнодорожной инфраструктуре в пределах МЖД пропускная способность грузового движения по линии возрастет на 50%.

