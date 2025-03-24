В период весеннего половодья, Свердловская железная дорога подготовила 22 поезда для предотвращения эрозии, чтобы обеспечить защиту инфраструктуры.

14:05

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Свердловской железнодорожной линии проводятся все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасного и непрерывного движения поездов во время весенних паводков и ледохода.

Чтобы избежать деформации земляного полотна и затопления железнодорожных путей, а также защитить инженерные сооружения, было создано и распределено по крупным железнодорожным узлам 22 специальных поезда для борьбы с размывом.

Специальные поезда для борьбы с размывом расположены на станциях Верещагино, Пермь-Сортировочная, Кунгур, Левшино, Всеволодо-Вильва, Чусовская, Губаха, Кузино, Дружинино, Шарташ, Богданович, Егоршино, Туринск-Уральский, Войновка, Верх-Нейвинск, Гороблагодатская, Серов-Заводской, Верхнекондинская, Демьянка, Сургут, Ноябрьск I и Пурпе.

Подготовлено 150 платформ с щебнем, бутовым камнем, песком, круглым лесом и пиломатериалами, а также вагоны с необходимыми инструментами и оборудованием. Эти поезда размещаются на специально отведенных для них путях на станциях, откуда они могут отправиться в любом направлении для немедленного выполнения работ.

Оперативный штаб Свердловской железной дороги разработал план размещения специализированного подвижного состава и техники, а также процедуры действий восстановительных бригад. На местах происходит постоянное сотрудничество с подразделениями МЧС и местными властями.

Во время таяния снега и пропуска паводковых вод проводятся проверки состояния водопропускных труб, систем водоотвода на станциях и прилегающих территориях. Особое внимание уделяется состоянию искусственных сооружений: проводятся работы по очистке от снега откосов насыпей и выемок, кюветов, водоотводных канав. Для этого используется специализированная техника.

Ежедневно измеряется уровень воды в реках около железнодорожных мостов, сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.