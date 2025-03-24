Впервые в России был проведен капитальный ремонт инновационных полувагонов 12-196-01, принадлежащих АО «ФГК».

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В начале 2025 года на российских железнодорожных путях впервые был осуществлен капитальный ремонт инновационных полувагонов модели 12-196-01, принадлежащих АО «ФГК».

Компания владеет около 16 тыс. таких полувагонов, из которых 3 тыс. представляют собой модель 12-196-01. В 2025 году планируется провести капитальный ремонт 120 единиц этой модели, выпущенных в 2008 году и находящихся в парке АО «ФГК». Это будет первый опыт капитального ремонта для модели 12-196-01, поскольку ранее ни одно вагоноремонтное предприятие не имело соответствующей аттестации.

«С целью качественного выполнения ремонтных работ мы отправили полувагоны модели 12-196-01 на несколько вагоноремонтных предприятий для использования их в качестве образцов при отработке технологии капитального ремонта. Это дало возможность нашим партнерам в сфере вагоноремонта расширить свои навыки, увеличить объем деятельности и вернуть полувагоны в эксплуатацию АО «ФГК» после проведения ремонта. Подвижной состав соответствует новым требованиям для допуска полувагонов на сеть и будет использован, в том числе, на территории Западно-Сибирской железной дороги для транспортировки каменного угля в экспортных направлениях Дальнего Востока», – заявил заместитель генерального директора по техническому развитию – главный инженер АО «ФГК» Евгений Мальцев.

Полувагон модели 12-196-01, созданный специалистами Уральского проектного бюро вагоностроения и изготовленный АО «НПК «Уралвагонзавод» (часть Концерна УВЗ Госкорпорации «Ростех»), представляет собой инновационное решение с увеличенной грузоподъемностью до 75 тонн. Это позволяет перевозить большее количество груза за одну поездку по сравнению с обычным полувагоном.

Использование новаторских материалов и технологий, а также укрепленных несущих элементов снижает затраты на эксплуатацию и сокращает срок окупаемости, делая его использование более экономически эффективным.

Первый капитальный ремонт запланирован через 16 лет использования, а первый деповский ремонт — после прохождения 500 тыс. км. Общий срок службы данного полувагона составляет 32 года.