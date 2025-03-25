Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Обсуждение улучшения международных транспортных маршрутов и ключевых элементов успешной логистики прошло в ходе конференции «PRO//Движение. Южный Урал»

2025-03-25 18:02
Обсуждение улучшения международных транспортных маршрутов и ключевых элементов успешной логистики прошло в ходе конференции «PRO//Движение. Южный Урал»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Челябинске состоялась транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение. Южный Урал», на которой представители ОАО «РЖД», АО «НК «Қазақстан темір жолы», государственных органов, бизнес-сообщества и владельцы грузов обсудили развитие международных транспортных коридоров.

Основными направлениями дискуссии стали:

  • транспортная логистика в условиях перегруженности инфраструктуры;
  • обновление системы планирования грузоперевозок;
  • концепция единой системы управления вагонными парками;
  • изменение мировых торговых маршрутов с целью переориентации объемов на рынки Азии и Ближнего Востока.

Среди основных спикеров выступили:

  • начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов;
  • заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД» Валерий Баккал;
  • и.о. генерального директора АО «РЖД Логистика» Олег Полеев;
  • заместитель директора филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы» – «Дирекция интегрированного планирования» Алиби Тулегенов.

Также участие в конференции приняли представители государственных органов:

  • первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк;
  • министр международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области Дмитрий Глухарев;
  • министр промышленности и энергетики Оренбургской области Алексей Шарыгин.

Южно-Уральская железная дорога играет ключевую роль в международных перевозках благодаря своему удачному географическому положению. На ее территории расположено 15 междорожных стыковых пунктов, соединяющих Запад и Восток в единую сеть. Через ЮУЖД проходит 46% транзита международных контейнерных грузопотоков по маршруту Китай – Европа.

Игорь Рязанов подчеркнул значимость совместной работы в рамках конференции:

«Основными темами стали избыточность пустых вагонов, усиление нагрузки на транспортные коридоры «Север – Юг» и «Запад – Восток». Это событие крайне важно для всех участников логистического процесса. Мы выявляем слабые звенья и возможности для роста в рамках Южно-Уральской магистрали, а также осознаем первоочередные задачи. Все они ориентированы на общую цель – прогресс экономики нашего государства».

Дмитрий Глухарев отметил перспективы развития грузоперевозок в Челябинской области:

«Мы видим большие возможности в развитии транспортных коридоров. Сейчас грузы традиционно направляются в порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Новороссийска. Развитие транспортных коридоров позволит превратить Челябинскую область в транзитный центр. Главная цель – увеличение товарооборота, чтобы не только экспортировать грузы, но и принимать их для последующего распределения внутри страны».

В ходе конференции были заключены договоры между Южно-Уральской железной дорогой и ключевыми партнерами:

  • АО «ТЛК «Южноуральский»;
  • ООО «Шелковый путь»;
  • АО «РН-Транс».

Соглашения ориентированы на увеличение товарооборота в Челябинской и Оренбургской областях, развитие железнодорожной инфраструктуры, а также улучшение качества и доступности услуг для грузоотправителей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru