Обсуждение улучшения международных транспортных маршрутов и ключевых элементов успешной логистики прошло в ходе конференции «PRO//Движение. Южный Урал»

В Челябинске состоялась транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение. Южный Урал», на которой представители ОАО «РЖД», АО «НК «Қазақстан темір жолы», государственных органов, бизнес-сообщества и владельцы грузов обсудили развитие международных транспортных коридоров.
Основными направлениями дискуссии стали:
Среди основных спикеров выступили:
Также участие в конференции приняли представители государственных органов:
Южно-Уральская железная дорога играет ключевую роль в международных перевозках благодаря своему удачному географическому положению. На ее территории расположено 15 междорожных стыковых пунктов, соединяющих Запад и Восток в единую сеть. Через ЮУЖД проходит 46% транзита международных контейнерных грузопотоков по маршруту Китай – Европа.
Игорь Рязанов подчеркнул значимость совместной работы в рамках конференции:
«Основными темами стали избыточность пустых вагонов, усиление нагрузки на транспортные коридоры «Север – Юг» и «Запад – Восток». Это событие крайне важно для всех участников логистического процесса. Мы выявляем слабые звенья и возможности для роста в рамках Южно-Уральской магистрали, а также осознаем первоочередные задачи. Все они ориентированы на общую цель – прогресс экономики нашего государства».
Дмитрий Глухарев отметил перспективы развития грузоперевозок в Челябинской области:
«Мы видим большие возможности в развитии транспортных коридоров. Сейчас грузы традиционно направляются в порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Новороссийска. Развитие транспортных коридоров позволит превратить Челябинскую область в транзитный центр. Главная цель – увеличение товарооборота, чтобы не только экспортировать грузы, но и принимать их для последующего распределения внутри страны».
В ходе конференции были заключены договоры между Южно-Уральской железной дорогой и ключевыми партнерами:
Соглашения ориентированы на увеличение товарооборота в Челябинской и Оренбургской областях, развитие железнодорожной инфраструктуры, а также улучшение качества и доступности услуг для грузоотправителей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.