С 30 марта 2025 года поезда, следующие по маршруту Уфа - Аша, начнут ежедневные рейсы.

В контексте улучшения пригородного железнодорожного сообщения Куйбышевская железная дорога, совместно с региональными транспортными ведомствами и перевозчиком АО «Башкортостанская ППК», запускает тестовое ежедневное движение пригородных поездов между Республикой Башкортостан и Челябинской областью.
С 30 марта по 31 мая 2025 года пригородные поезда будут курсировать ежедневно:
Время отправления и прибытия указано по местному времени.
Маршруты будут обслуживаться современным электропоездом «Ласточка» в шестивагонной комплектации.
Окончательное решение о переходе на ежедневное движение будет принято на основании анализа пассажирского трафика.
Куйбышевская железная дорога призывает пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в расписании. Сделать это можно:
Билеты можно приобрести:
Проезд по территории Республики Башкортостан предоставляется со скидкой 15%.
Пассажиры «БашППК» также могут купить билеты через чат-бот в Telegram. С помощью виртуального помощника @bilet_na_elektrichku_bot можно оформить:
Служба корпоративных коммуникаций КбшЖД рекомендует пассажирам заранее планировать поездки.