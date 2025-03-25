Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 30 марта 2025 года поезда, следующие по маршруту Уфа - Аша, начнут ежедневные рейсы.

2025-03-25 15:41
В контексте улучшения пригородного железнодорожного сообщения Куйбышевская железная дорога, совместно с региональными транспортными ведомствами и перевозчиком АО «Башкортостанская ППК», запускает тестовое ежедневное движение пригородных поездов между Республикой Башкортостан и Челябинской областью.

С 30 марта по 31 мая 2025 года пригородные поезда будут курсировать ежедневно:

  • № 6422 Дёма (выезд 13:41) – Аша (приезд 15:44);
  • № 6405 Дёма (выезд 17:54) – Уфа (приезд 20:45).

Время отправления и прибытия указано по местному времени.

Маршруты будут обслуживаться современным электропоездом «Ласточка» в шестивагонной комплектации.

Окончательное решение о переходе на ежедневное движение будет принято на основании анализа пассажирского трафика.

Куйбышевская железная дорога призывает пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в расписании. Сделать это можно:

  • на вокзалах и остановках;
  • в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Билеты можно приобрести:

  • в пригородных кассах;
  • через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Проезд по территории Республики Башкортостан предоставляется со скидкой 15%.

Пассажиры «БашППК» также могут купить билеты через чат-бот в Telegram. С помощью виртуального помощника @bilet_na_elektrichku_bot можно оформить:

  • проездной документ;
  • квитанции на провоз багажа и животных.

Служба корпоративных коммуникаций КбшЖД рекомендует пассажирам заранее планировать поездки.

