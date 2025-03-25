Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Работники Горьковской железнодорожной линии в течение 6 лет вернули путешественникам свыше 27 тысяч утерянных предметов.

2025-03-25 13:35
Работники Горьковской железнодорожной линии за шесть лет с момента запуска сервиса по поиску утерянных предметов в дальнемерных поездах обнаружили и вернули пассажирам 27,2 тыс. забытых вещей.

Чаще всего находились документы, электронные устройства, одежда и аксессуары.

Чтобы найти утерянный предмет, пассажиру необходимо заполнить электронную форму на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В заявке указываются:

  • имя;
  • номер билета и паспорта;
  • телефон и электронная почта;
  • описание утерянного предмета;
  • предполагаемое место в вагоне, где он был оставлен.

Система поиска уже содержит фотографии найденных предметов, привязанных к местам в вагонах. Если заявка совпадает с найденными вещами, пассажир увидит фото и сможет опознать свою собственность. Затем он получит информацию о месте хранения предмета и сможет его забрать.

Поиск возможен в течение 30 дней с момента поездки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

