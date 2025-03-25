Работники Горьковской железнодорожной линии в течение 6 лет вернули путешественникам свыше 27 тысяч утерянных предметов.

13:35

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Работники Горьковской железнодорожной линии за шесть лет с момента запуска сервиса по поиску утерянных предметов в дальнемерных поездах обнаружили и вернули пассажирам 27,2 тыс. забытых вещей.

Чаще всего находились документы, электронные устройства, одежда и аксессуары.

Чтобы найти утерянный предмет, пассажиру необходимо заполнить электронную форму на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В заявке указываются:

имя;

номер билета и паспорта;

телефон и электронная почта;

описание утерянного предмета;

предполагаемое место в вагоне, где он был оставлен.

Система поиска уже содержит фотографии найденных предметов, привязанных к местам в вагонах. Если заявка совпадает с найденными вещами, пассажир увидит фото и сможет опознать свою собственность. Затем он получит информацию о месте хранения предмета и сможет его забрать.

Поиск возможен в течение 30 дней с момента поездки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.