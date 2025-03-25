Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 30 марта 2025 года произойдут изменения в графике движения пригородных поездов по Калининградской железнодорожной линии.

2025-03-25 10:16
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с завершением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке от Калининград-Южный до Калининград-Северный с 30 марта 2025 года изменится расписание пригородных поездов.

По Зеленоградскому маршруту:
Электропоезда «Ласточка», временно отправлявшиеся от Северного вокзала, снова будут отправляться с Южного вокзала.

  • Утренний поезд № 6803 – отправление в 08:00.
  • Вечерние поезда № 7125 и № 6815 – отправление в 17:15 и 18:49 соответственно.
    В обратном направлении из Зеленоградска до Южного вокзала:
  • Поезда № 7118 и № 6810 – отправление в 15:51 и 17:18.

По Светлогорскому маршруту:

  • Поезда №№ 6703, 6707, 6711, 6715 и 6723 будут отправляться с Южного вокзала в 07:41, 10:00, 12:00, 14:00 и 18:41.
    Обратно из Светлогорска:
  • Поезда №№ 6700, 6710, 6718 и 6722 – отправление в 06:30, 12:38, 16:42 и 18:54.

По Мамоновскому маршруту:

  • Вечерний поезд № 6307 будет отправляться с Южного вокзала на 5 минут позже – в 18:10.

По городским маршрутам:

  • Утренний рельсобус № 6202/6201 (Голубево – Чкаловск) будет отправляться на 11 минут раньше – в 08:30.
  • Поезд № 6361/6362 до Гурьевска отправится с Северного вокзала на 7 минут раньше – в 09:02.
  • Маршрут поезда № 6172 (Чкаловск – о. п. Киевская) будет продлен. Отправление – в 10:52.
  • Поезд № 6212/6211 (Голубево – Северный вокзал) будет отправляться на 4 минуты позже – в 18:44.
  • Вечерний поезд № 6110 (Северный вокзал – о. п. Киевская) будет отправляться на 5 минут позже – в 19:15.

Служба корпоративных коммуникаций КЖД сообщает, что актуальное расписание пригородных поездов доступно на официальном сайте АО «КППК» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

