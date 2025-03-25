Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожная компания Красноярска провела контролируемое сходство лавин в горной области Кузнецкого Алатау.

2025-03-25 09:24
На наиболее подверженном лавинам участке Красноярской железной дороги, между станциями Лужба и Чарыш, находящемся на границе Хакасии и Кемеровской области, для обеспечения безопасности движения поездов железнодорожники осуществили контролируемый спуск снега.  

Работы были выполнены на двухкилометровом участке пути в горах Кузнецкого Алатау, где железная дорога проходит вблизи подножия скал: путь ограничен массивами Алатау и рекой Томь.  

Максимальная высота снежного покрова, зарегистрированная здесь, составляет 2 м.  

Согласно данным специалистов противолавинной станции КрасЖД, снег, накопившийся на горных склонах, в связи с резким мартовским потеплением в регионах Сибири достиг критического объема, что могло вызвать его автоматический сход на железнодорожную инфраструктуру.  

Красноярская железная дорога приняла решение о проведении профилактических взрывов в местах возможного образования лавин.  

Работы, направленные на контролируемый спуск снежных масс, осуществлялись в период технологического «окна», когда движение поездов отсутствует.  

В итоге с гор было спущено около 15 тысяч куб. м снега. Большая его часть попала в специальные снегоулавливающие траншеи, оборудованные железнодорожниками у подножия горы. Оставшийся снег сошел на железнодорожные пути и был убран с помощью специализированной техники.  

Отметим, что на КрасЖД в предгорьях Кузнецкого Алатау насчитывается 18 участков, где существует риск схода снежных лавин. Все они расположены на маршруте от Бискамжи до Междуреченска, соединяющем Хакасию и Кемеровскую область.  

С началом лавиноопасного сезона специалисты противолавинной станции КрасЖД ежедневно следят за состоянием снежных покровов на горных склонах, прилегающих к магистрали. Организовано круглосуточное дежурство путевых обходчиков.  

Служба корпоративных коммуникаций КрасЖД предполагает, что сезон лавинной опасности закончится в апреле.

