Железнодорожная компания Красноярска провела контролируемое сходство лавин в горной области Кузнецкого Алатау.

09:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На наиболее подверженном лавинам участке Красноярской железной дороги, между станциями Лужба и Чарыш, находящемся на границе Хакасии и Кемеровской области, для обеспечения безопасности движения поездов железнодорожники осуществили контролируемый спуск снега.

Работы были выполнены на двухкилометровом участке пути в горах Кузнецкого Алатау, где железная дорога проходит вблизи подножия скал: путь ограничен массивами Алатау и рекой Томь.

Максимальная высота снежного покрова, зарегистрированная здесь, составляет 2 м.

Согласно данным специалистов противолавинной станции КрасЖД, снег, накопившийся на горных склонах, в связи с резким мартовским потеплением в регионах Сибири достиг критического объема, что могло вызвать его автоматический сход на железнодорожную инфраструктуру.

Красноярская железная дорога приняла решение о проведении профилактических взрывов в местах возможного образования лавин.

Работы, направленные на контролируемый спуск снежных масс, осуществлялись в период технологического «окна», когда движение поездов отсутствует.

В итоге с гор было спущено около 15 тысяч куб. м снега. Большая его часть попала в специальные снегоулавливающие траншеи, оборудованные железнодорожниками у подножия горы. Оставшийся снег сошел на железнодорожные пути и был убран с помощью специализированной техники.

Отметим, что на КрасЖД в предгорьях Кузнецкого Алатау насчитывается 18 участков, где существует риск схода снежных лавин. Все они расположены на маршруте от Бискамжи до Междуреченска, соединяющем Хакасию и Кемеровскую область.

С началом лавиноопасного сезона специалисты противолавинной станции КрасЖД ежедневно следят за состоянием снежных покровов на горных склонах, прилегающих к магистрали. Организовано круглосуточное дежурство путевых обходчиков.

Служба корпоративных коммуникаций КрасЖД предполагает, что сезон лавинной опасности закончится в апреле.