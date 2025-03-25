В течение двух месяцев 2025 года, Восточно-Сибирская железнодорожная компания уплатила в бюджет 6,5 миллиардов рублей в виде налогов и страховых платежей.

В январе—феврале 2025 года структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, перечислили в консолидированный бюджет России налоги и взносы на сумму 6,5 млрд рублей.
Большая часть этих платежей была направлена в бюджет Иркутской области — в общей сложности в региональную казну поступило 5,4 млрд рублей.
Налоговые выплаты по другим регионам распределились следующим образом:
Структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из наиболее значимых налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.