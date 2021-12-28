В предпраздничные и праздничные дни на Московской железной дороге изменяется расписание пригородных поездов

В предпраздничные и праздничные дни на Московской железной дороге скорректировано расписание пригородных поездов и назначены дополнительные пассажирские поезда, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Нового года и Рождества.

Обращаем внимание пассажиров, что во время праздников движение электричек в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом:

30 декабря – расписанием пятницы;

31 декабря и с 1 по 8 января – расписанием субботы;

9 января – расписанием воскресенья.

В ночь на 1 и 7 января на нескольких радиальных направлениях МЖД ряд «ночных» электричек выйдут на маршруты позже обычного графика.

На период праздников некоторые электропоезда и экспрессы поменяют маршрут следования и периодичность курсирования.

С 31 декабря на 1 января МЦК будет работать круглосуточно с 8-минутным интервалом. В ночь на 7 января режим работы будет продлен до 02:00.

В период новогодних и рождественских каникул с 24 декабря 2021 года по 10 января 2022 года назначено 245 дополнительных пассажирских поездов.

Из столицы дополнительные поезда отправятся в Пензу, Саранск, Казань, Чебоксары, Тольятти, Уфу, Дмитровград, Йошкар-Олу, Орск, Архангельск, Киров, Котлас, Нижний Новгород, Ярославль, Минск, Смоленск, Псков, Адлер, Белгород, Старый Оскол, Брянск, Новозыбков, Климов, Кисловодск, Волгоград, Астрахань, Балашов, Балаково, Белгород, Саратов, Воронеж и Тамбов.

Пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2021 года, а прибытия – 8 и 9 января 2022 года.

Кроме того, для популяризации и развития внутреннего туризма с 24 декабря 2021 года по 10 января 2022 года из Москвы назначены туристические поезда по круговому маршруту: «Зимняя сказка» (Москва-Ярославская – Великий Устюг – Кострома – Москва-Ярославская), «Величие Севера» (Москва-Октябрьская – Великий Новгород – Рускеала – Архангельск – Великий Устюг – Костром – Москва-Ярославская), «Мороз Экспресс» (Москва-Ярославская – Великий Устюг – Москва-Ярославская), «Серебряный маршрут» (Москва-Октябрьская – Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва-Ярославская) и ретропоезд с использованием паровой тяги (Москва-Ярославская – Ярославль – Владимир – Москва-Ярославская).

Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты на дополнительные поезда можно на вокзалах, а также на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.