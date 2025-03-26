На Горьковском железнодорожном направлении начались события в честь Дня водителя локомотива

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

События, связанные с Общим днем машиниста, начались на Горьковской железной дороге в Казани 25 марта 2025 года. Этот праздник отмечается в ОАО «РЖД» с 2023 года каждую последнюю пятницу марта с целью укрепления связей между поколениями железнодорожников и повышения статуса профессии машиниста.

Одно из ключевых событий Общего дня машиниста в Казани — это хоккейный кубок Дирекции тяги. В нем участвуют команды 7 железнодорожных магистралей – Горьковской, Октябрьской, Московской, Северной, Куйбышевской, Свердловской и Приволжской, а также специально приглашенные гости – команда Московского метрополитена.

По результатам первых игровых дней турнира в группе Б победила команда хозяев – Горьковская дирекция тяги, обыграв своих соперников со счетом 12:5, 10:1 и 4:1. В группе А победу одержала команда метрополитена. Финальные матчи за трофей пройдут 27 марта.

«Радует, что машинисты Горьковской магистрали активно участвуют в спортивной жизни и демонстрируют хорошие результаты. Мы создаем все условия для развития их спортивного потенциала. Поддержка здорового образа жизни – один из приоритетов работы дороги», – заявил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

Также в Казани начались соревнования по профессиональному мастерству среди машинистов и их помощников, управляющих локомотивами и электропоездами, осуществляющими пассажирские перевозки, а также маневровую работу на станциях. Конкурс состоит из двух этапов: теоретического и практического.

Первый этап, прошедший 25 марта, включал тестирование участников на знание технических правил эксплуатации железнодорожного транспорта, стандартов и регулятивных документов, а также проверку навыков оказания первой помощи и знаний в области безопасности труда. Практическая часть состоит из трех этапов. Участники должны собрать кран машиниста за определенное время, затем обнаружить и устранить неисправности в электровозе или тепловозе и запустить двигатель. Затем они должны пройти по участку пути с стаканом воды, установленным на автосцепке, и соединиться с другим локомотивом, не пролив ни капли воды.

Отметим, что на Горьковской железной дороге работает 6,1 тыс. сотрудников локомотивных бригад, включая машинистов и помощников машиниста тепловозов, электровозов, паровозов. Среди них 6 женщин занимают должность помощника машиниста, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.