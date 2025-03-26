Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Работы по основному ремонту пути начались на Северной железнодорожной линии.

2025-03-26 14:59
Работы по основному ремонту пути начались на Северной железнодорожной линии.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Северной железнодорожной магистрали стартовали запланированные работы по глобальному ремонту пути.

Первый стрелочный перевод был заменен 26 марта на станции Лоста в Вологодской области. За 8 часов работники железной дороги сняли старый стрелочный перевод, установили новый, заменили щебень и выровняли путь с помощью специальной техники. В это время движение поездов осуществлялось по соседним путям.

В 2025 году на Северной магистрали планируется модернизировать более 330 км пути и заменить более 100 стрелочных переводов. В частности, в Вологодской области будут отремонтированы участки Чебсара – Кущуба – Кипелово, Нефедово – Бакланка, в Ярославской – Шушково – Рязанцево, в Костромской – Якшанга – Поназырево, Гостовская – Крутенский. В Архангельской области ремонтные работы пройдут на станциях Большая Кяма и Малошуйка, в Республике Коми – на участках Угольный – Инта, Тракт – Весляна, Весляна – Синдор, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

