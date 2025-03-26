Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

"Финисты" из Екатеринбурга, проезжающие через Кузино и Шаля, будут останавливаться на станции Бойцы.

2025-03-26 14:45
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 30 марта 2025 года на Свердловской железнодорожной линии пригородные электропоезды «Финист», следующие по маршруту Екатеринбург – Кузино – Шаля, начнут делать круглогодичную остановку на станции Бойцы, расположенной в деревне Крылосово Первоуральского городского округа. Дополнительная минутная остановка в направлении Екатеринбурга будет осуществляться в 05:56–05:57 (время прибытия/отправления, указанное местное), а в направлении Кузино и Шали – в 18:51–18:52.

Это изменение затронет пригородные поезда:

  • № 7051 Екатеринбург-Пассажирский – Шаля (по пятницам и воскресеньям);
  • № 7053 Екатеринбург-Пассажирский – Кузино (с понедельника по четверг и в субботу);
  • № 7052 Шаля – Екатеринбург-Пассажирский (по понедельникам и субботам);
  • № 7054 Кузино – Екатеринбург-Пассажирский (со вторника по пятницу и в воскресенье).

В связи с новой остановкой расписание пригородных поездов на Свердловской железнодорожной линии будет изменено:

  • № 7053 Екатеринбург-Пассажирский – Кузино отправится в 17:37 (по расписанию), прибудет в 19:11 (на 2 минуты позже);
  • № 7054 Кузино – Екатеринбург-Пассажирский отправится в 05:37 (на 2 минуты раньше), прибудет в 07:11 (по расписанию).

Билеты на эти поезда продаются с указанием места. Их можно купить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в терминалах самообслуживания или в пригородных кассах. Стоимость проезда на электропоезде «Финист» по маршруту Екатеринбург – Бойцы составляет 191 рубль. Действуют все виды льгот. Продажа билетов начинается за 10 дней до даты отправления, как сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железнодорожной линии.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru