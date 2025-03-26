"Финисты" из Екатеринбурга, проезжающие через Кузино и Шаля, будут останавливаться на станции Бойцы.

14:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 30 марта 2025 года на Свердловской железнодорожной линии пригородные электропоезды «Финист», следующие по маршруту Екатеринбург – Кузино – Шаля, начнут делать круглогодичную остановку на станции Бойцы, расположенной в деревне Крылосово Первоуральского городского округа. Дополнительная минутная остановка в направлении Екатеринбурга будет осуществляться в 05:56–05:57 (время прибытия/отправления, указанное местное), а в направлении Кузино и Шали – в 18:51–18:52.

Это изменение затронет пригородные поезда:

№ 7051 Екатеринбург-Пассажирский – Шаля (по пятницам и воскресеньям);

№ 7053 Екатеринбург-Пассажирский – Кузино (с понедельника по четверг и в субботу);

№ 7052 Шаля – Екатеринбург-Пассажирский (по понедельникам и субботам);

№ 7054 Кузино – Екатеринбург-Пассажирский (со вторника по пятницу и в воскресенье).

В связи с новой остановкой расписание пригородных поездов на Свердловской железнодорожной линии будет изменено:

№ 7053 Екатеринбург-Пассажирский – Кузино отправится в 17:37 (по расписанию), прибудет в 19:11 (на 2 минуты позже);

№ 7054 Кузино – Екатеринбург-Пассажирский отправится в 05:37 (на 2 минуты раньше), прибудет в 07:11 (по расписанию).

Билеты на эти поезда продаются с указанием места. Их можно купить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в терминалах самообслуживания или в пригородных кассах. Стоимость проезда на электропоезде «Финист» по маршруту Екатеринбург – Бойцы составляет 191 рубль. Действуют все виды льгот. Продажа билетов начинается за 10 дней до даты отправления, как сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железнодорожной линии.