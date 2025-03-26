"Финисты" из Екатеринбурга, проезжающие через Кузино и Шаля, будут останавливаться на станции Бойцы.

С 30 марта 2025 года на Свердловской железнодорожной линии пригородные электропоезды «Финист», следующие по маршруту Екатеринбург – Кузино – Шаля, начнут делать круглогодичную остановку на станции Бойцы, расположенной в деревне Крылосово Первоуральского городского округа. Дополнительная минутная остановка в направлении Екатеринбурга будет осуществляться в 05:56–05:57 (время прибытия/отправления, указанное местное), а в направлении Кузино и Шали – в 18:51–18:52.
Это изменение затронет пригородные поезда:
В связи с новой остановкой расписание пригородных поездов на Свердловской железнодорожной линии будет изменено:
Билеты на эти поезда продаются с указанием места. Их можно купить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в терминалах самообслуживания или в пригородных кассах. Стоимость проезда на электропоезде «Финист» по маршруту Екатеринбург – Бойцы составляет 191 рубль. Действуют все виды льгот. Продажа билетов начинается за 10 дней до даты отправления, как сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железнодорожной линии.