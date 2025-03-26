Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 30 марта 2025 года на Свердловской железнодорожной линии планируется увеличение числа вагонов в пригородных составах, следующих по маршруту Екатеринбург – Ирбит – Туринск.

2025-03-26 14:41
С 30 марта 2025 года на Свердловской железнодорожной линии планируется увеличение числа вагонов в пригородных составах, следующих по маршруту Екатеринбург – Ирбит – Туринск.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с 30 марта 2025 года, в выходные дни в состав пригородных поездов на маршруте Екатеринбург – Ирбит – Туринск-Уральский (город Туринск Свердловской области) СвЖД будет добавлен дополнительный, третий вагон. Это позволит увеличить количество мест для пассажиров в 1,5 раза — с 120 до 180.

Трехвагонные поезда:

  • № 7032 Екатеринбург – Ирбит – Туринск-Уральский (отправление в 07:58 по местному времени) будут курсировать по субботам и воскресеньям.
  • № 7034 Екатеринбург – Ирбит – Туринск-Уральский (отправление в 15:46) – по пятницам, субботам и воскресеньям.
  • № 7031 Туринск-Уральский – Ирбит – Екатеринбург (отправление в 08:04) – по субботам, воскресеньям и понедельникам.
  • № 7033 Туринск-Уральский – Ирбит – Екатеринбург (отправление в 15:05) – по субботам и воскресеньям.

Прямое пригородное железнодорожное сообщение между Екатеринбургом, Ирбитом и Туринском было установлено с 11 августа 2024 года. Запуск новых поездов позволил жителям Ирбита и Туринска добираться до столицы Урала в два раза быстрее и без пересадок. Время в пути:

  • от Екатеринбурга до Ирбита – в среднем 3 часа 40 минут;
  • от Екатеринбурга до Туринска – 4 часа 40 минут.

На маршрутах используются современные комфортабельные вагоны с системами кондиционирования воздуха и экологически безопасными санузлами. В салоне расположены эргономичные кресла с подлокотниками, подставками для ног и откидными столиками. В каждом блоке кресел предусмотрены персональные розетки для зарядки электронных устройств.

Поезда, обеспечивающие комфортное путешествие, находятся в большом спросе:

  • средняя заполняемость вагонов составляет 80%;
  • в выходные и праздничные дни – 100% и более (с учетом посадки и высадки пассажиров на промежуточных остановках).

За семь месяцев эксплуатации эти поезда перевезли более 83 тыс. пассажиров, что в два раза превышает численность населения города Ирбит, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru