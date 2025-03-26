С 30 марта 2025 года на Свердловской железнодорожной линии планируется увеличение числа вагонов в пригородных составах, следующих по маршруту Екатеринбург – Ирбит – Туринск.

Начиная с 30 марта 2025 года, в выходные дни в состав пригородных поездов на маршруте Екатеринбург – Ирбит – Туринск-Уральский (город Туринск Свердловской области) СвЖД будет добавлен дополнительный, третий вагон. Это позволит увеличить количество мест для пассажиров в 1,5 раза — с 120 до 180.
Трехвагонные поезда:
Прямое пригородное железнодорожное сообщение между Екатеринбургом, Ирбитом и Туринском было установлено с 11 августа 2024 года. Запуск новых поездов позволил жителям Ирбита и Туринска добираться до столицы Урала в два раза быстрее и без пересадок. Время в пути:
На маршрутах используются современные комфортабельные вагоны с системами кондиционирования воздуха и экологически безопасными санузлами. В салоне расположены эргономичные кресла с подлокотниками, подставками для ног и откидными столиками. В каждом блоке кресел предусмотрены персональные розетки для зарядки электронных устройств.
Поезда, обеспечивающие комфортное путешествие, находятся в большом спросе:
За семь месяцев эксплуатации эти поезда перевезли более 83 тыс. пассажиров, что в два раза превышает численность населения города Ирбит, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.