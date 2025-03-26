С 30 марта 2025 года на Свердловской железнодорожной линии планируется увеличение числа вагонов в пригородных составах, следующих по маршруту Екатеринбург – Ирбит – Туринск.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с 30 марта 2025 года, в выходные дни в состав пригородных поездов на маршруте Екатеринбург – Ирбит – Туринск-Уральский (город Туринск Свердловской области) СвЖД будет добавлен дополнительный, третий вагон. Это позволит увеличить количество мест для пассажиров в 1,5 раза — с 120 до 180.

Трехвагонные поезда:

№ 7032 Екатеринбург – Ирбит – Туринск-Уральский (отправление в 07:58 по местному времени) будут курсировать по субботам и воскресеньям.

№ 7034 Екатеринбург – Ирбит – Туринск-Уральский (отправление в 15:46) – по пятницам, субботам и воскресеньям.

№ 7031 Туринск-Уральский – Ирбит – Екатеринбург (отправление в 08:04) – по субботам, воскресеньям и понедельникам.

№ 7033 Туринск-Уральский – Ирбит – Екатеринбург (отправление в 15:05) – по субботам и воскресеньям.

Прямое пригородное железнодорожное сообщение между Екатеринбургом, Ирбитом и Туринском было установлено с 11 августа 2024 года. Запуск новых поездов позволил жителям Ирбита и Туринска добираться до столицы Урала в два раза быстрее и без пересадок. Время в пути:

от Екатеринбурга до Ирбита – в среднем 3 часа 40 минут;

от Екатеринбурга до Туринска – 4 часа 40 минут.

На маршрутах используются современные комфортабельные вагоны с системами кондиционирования воздуха и экологически безопасными санузлами. В салоне расположены эргономичные кресла с подлокотниками, подставками для ног и откидными столиками. В каждом блоке кресел предусмотрены персональные розетки для зарядки электронных устройств.

Поезда, обеспечивающие комфортное путешествие, находятся в большом спросе:

средняя заполняемость вагонов составляет 80%;

в выходные и праздничные дни – 100% и более (с учетом посадки и высадки пассажиров на промежуточных остановках).

За семь месяцев эксплуатации эти поезда перевезли более 83 тыс. пассажиров, что в два раза превышает численность населения города Ирбит, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.