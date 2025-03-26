Станция железной дороги в Красноярске превратится в сцену для актеров из Красноярского оперного и балетного театра.

14:07

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Впервые в истории 27 марта 2025 года на центральном железнодорожном вокзале Красноярска пройдет концерт артистов Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.

Это музыкальное событие, приуроченное к Международному дню театра, станет подарком для пассажиров и гостей вокзала. Они смогут насладиться знаменитыми вокальными произведениями отечественных и зарубежных композиторов в исполнении лауреатов и дипломантов международных конкурсов. В программу включены композиции, которые звучали на сцене театра в исполнении известного российского певца Дмитрия Хворостовского.

Посетители оценят уникальную акустику вокзала, которая делает звучание музыки и голосов особенно ярким и неповторимым.

Вход на мероприятие бесплатный.

Начало в 12:00.

Проведение концерта в зале ожидания вокзала станет символом связи поколений и выражением благодарности железнодорожникам от семьи великого сибирского баритона. Дед и бабушка Хворостовского работали на Красноярской железнодорожной магистрали, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.