Станция железной дороги в Красноярске превратится в сцену для актеров из Красноярского оперного и балетного театра.

2025-03-26 14:07
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Впервые в истории 27 марта 2025 года на центральном железнодорожном вокзале Красноярска пройдет концерт артистов Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.

Это музыкальное событие, приуроченное к Международному дню театра, станет подарком для пассажиров и гостей вокзала. Они смогут насладиться знаменитыми вокальными произведениями отечественных и зарубежных композиторов в исполнении лауреатов и дипломантов международных конкурсов. В программу включены композиции, которые звучали на сцене театра в исполнении известного российского певца Дмитрия Хворостовского.

Посетители оценят уникальную акустику вокзала, которая делает звучание музыки и голосов особенно ярким и неповторимым.

  • Вход на мероприятие бесплатный.
  • Начало в 12:00.

Проведение концерта в зале ожидания вокзала станет символом связи поколений и выражением благодарности железнодорожникам от семьи великого сибирского баритона. Дед и бабушка Хворостовского работали на Красноярской железнодорожной магистрали, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

