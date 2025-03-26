Тематический поезд начал свое путешествие из Самары в Волгоград.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

25 марта 2025 года, в рамках проекта «Вагон знаний», более 300 путешественников, включая 200 школьников, отправились из Самары в Волгоград на двухэтажном тематическом поезде.

Тур продлится 3 дня и 2 ночи. В рамках программы «Главный урок истории» участники посетят экскурсию к памятнику-ансамблю «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, узнают о процессе создания монумента «Родина-мать зовёт!», а также посмотрят церемонию смены почётного караула в Зале воинской славы.

Во время обзорной экскурсии по городу туристы посетят:

центральную Набережную 62-й Армии;

Аллею Героев;

мемориальный сквер;

площадь Павших Борцов и Вечный огонь;

улицу Мира;

дом сержанта Якова Павлова;

объекты, связанные с историей Царицына, Сталинграда и Волгограда.

Кроме того, участники тура посетят:

музей-панораму «Сталинградская битва»;

экспозицию «Оружие Победы».

Тематический поезд состоит из комфортабельных купейных вагонов нового образца.

Стоимость поездки включает:

железнодорожные билеты в оба конца;

экскурсионную программу;

питание;

входные билеты на объекты, посещаемые во время экскурсий.

Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.