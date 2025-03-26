Тематический поезд начал свое путешествие из Самары в Волгоград.

25 марта 2025 года, в рамках проекта «Вагон знаний», более 300 путешественников, включая 200 школьников, отправились из Самары в Волгоград на двухэтажном тематическом поезде.
Тур продлится 3 дня и 2 ночи. В рамках программы «Главный урок истории» участники посетят экскурсию к памятнику-ансамблю «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, узнают о процессе создания монумента «Родина-мать зовёт!», а также посмотрят церемонию смены почётного караула в Зале воинской славы.
Тематический поезд состоит из комфортабельных купейных вагонов нового образца.
