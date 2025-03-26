Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Тематический поезд начал свое путешествие из Самары в Волгоград.

2025-03-26 14:00
Тематический поезд начал свое путешествие из Самары в Волгоград.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

25 марта 2025 года, в рамках проекта «Вагон знаний», более 300 путешественников, включая 200 школьников, отправились из Самары в Волгоград на двухэтажном тематическом поезде.

Тур продлится 3 дня и 2 ночи. В рамках программы «Главный урок истории» участники посетят экскурсию к памятнику-ансамблю «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, узнают о процессе создания монумента «Родина-мать зовёт!», а также посмотрят церемонию смены почётного караула в Зале воинской славы.

Во время обзорной экскурсии по городу туристы посетят:

  • центральную Набережную 62-й Армии;
  • Аллею Героев;
  • мемориальный сквер;
  • площадь Павших Борцов и Вечный огонь;
  • улицу Мира;
  • дом сержанта Якова Павлова;
  • объекты, связанные с историей Царицына, Сталинграда и Волгограда.

Кроме того, участники тура посетят:

  • музей-панораму «Сталинградская битва»;
  • экспозицию «Оружие Победы».

Тематический поезд состоит из комфортабельных купейных вагонов нового образца.

Стоимость поездки включает:

  • железнодорожные билеты в оба конца;
  • экскурсионную программу;
  • питание;
  • входные билеты на объекты, посещаемые во время экскурсий.

Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru