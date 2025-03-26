В период майских торжеств 2025 года на Горьковском направлении запланировано около 50 дополнительных поездных рейсов.

12:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время майских праздников на Горьковской железнодорожной магистрали запланировано 46 дополнительных рейсов дальнего следования от АО «ФПК». Эти поезда будут курсировать по самым востребованным маршрутам с 29 апреля по 12 мая 2025 года.

«Мы регулярно анализируем пассажирский трафик на разных маршрутах. В мае текущего года у россиян будет два периода отдыха по 4 праздничных дня. Без сомнения, мы предвидим увеличение спроса на наиболее популярные направления — в Москву и Санкт-Петербург», — отметил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Дополнительные рейсы распределены следующим образом:

14 поездов свяжут Киров и Нижний Новгород с Москвой. 12 рейсов обеспечат сообщение с Санкт-Петербургом. 12 поездов запланировано между Москвой и Казанью. 8 дополнительных рейсов будут курсировать между Москвой и Ижевском.

Полную информацию о правилах бронирования билетов и расписании поездов можно получить в Клиентском центре ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба ГЖД.