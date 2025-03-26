В период майских торжеств 2025 года на Горьковском направлении запланировано около 50 дополнительных поездных рейсов.

Во время майских праздников на Горьковской железнодорожной магистрали запланировано 46 дополнительных рейсов дальнего следования от АО «ФПК». Эти поезда будут курсировать по самым востребованным маршрутам с 29 апреля по 12 мая 2025 года.
«Мы регулярно анализируем пассажирский трафик на разных маршрутах. В мае текущего года у россиян будет два периода отдыха по 4 праздничных дня. Без сомнения, мы предвидим увеличение спроса на наиболее популярные направления — в Москву и Санкт-Петербург», — отметил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.
Дополнительные рейсы распределены следующим образом:
Полную информацию о правилах бронирования билетов и расписании поездов можно получить в Клиентском центре ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба ГЖД.