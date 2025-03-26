Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В период майских торжеств 2025 года на Горьковском направлении запланировано около 50 дополнительных поездных рейсов.

2025-03-26 12:59
В период майских торжеств 2025 года на Горьковском направлении запланировано около 50 дополнительных поездных рейсов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время майских праздников на Горьковской железнодорожной магистрали запланировано 46 дополнительных рейсов дальнего следования от АО «ФПК». Эти поезда будут курсировать по самым востребованным маршрутам с 29 апреля по 12 мая 2025 года.

«Мы регулярно анализируем пассажирский трафик на разных маршрутах. В мае текущего года у россиян будет два периода отдыха по 4 праздничных дня. Без сомнения, мы предвидим увеличение спроса на наиболее популярные направления — в Москву и Санкт-Петербург», — отметил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Дополнительные рейсы распределены следующим образом:

  1. 14 поездов свяжут Киров и Нижний Новгород с Москвой.
  2. 12 рейсов обеспечат сообщение с Санкт-Петербургом.
  3. 12 поездов запланировано между Москвой и Казанью.
  4. 8 дополнительных рейсов будут курсировать между Москвой и Ижевском.

Полную информацию о правилах бронирования билетов и расписании поездов можно получить в Клиентском центре ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru