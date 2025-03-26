Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов 4-х направлений Московской железной дороги ожидаются в апреле 2025 года, что связано с модернизацией инфраструктуры.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В апреле изменится график движения некоторых пригородных поездов, включая аэроэкспрессы в Домодедово, на Савёловском, Белорусском, Казанском и Павелецком направлениях Московской железной дороги. Причина — развитие инфраструктуры на станциях Петровско-Разумовская, Москва-Сити (Тестовская), а также на участках Дмитров – Савёлово, Яхрома – Дмитров, Бирюлёво-Товарное – Домодедово, Марк – Лобня и Бронницы – Фаустово.

По Савёловскому направлению

На станции Петровско-Разумовская с 1 по 30 апреля (кроме 7, 14, 21 и 28 чисел) с 01:10 до 05:30 продолжится установка фасадов конкорса. В целях безопасности движение по 1 и 2 главным путям будет временно приостановлено. Это повлечёт за собой изменения в расписании: у некоторых электричек время отправления и прибытия будет отличаться от привычного, несколько поездов проследуют по сокращённым маршрутам, а 5 электричек исключат из графика.

На участке Дмитров – Савёлово весь месяц будут проводиться работы по модернизации энергообъектов для увеличения пропускной способности. Работы запланированы с 09:30 до 14:35. На перегоне Яхрома – Дмитров с 1 по 4, с 8 по 11 и с 15 по 18 апреля с 09:30 до 13:10 также будут вестись ремонтные работы. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а часть маршрутов будет укорочена до Лобни.

На участке Марк – Лобня с 14 по 17 и с 27 по 28 апреля с 02:35 до 05:35 запланирован ремонт на 2 главном пути железнодорожного моста, что также повлияет на расписание.

По Белорусскому направлению

С 1 по 30 апреля 2025 года на станции Тестовская продолжится модернизация пассажирской инфраструктуры, в основном в ночные часы (с 01:55 до 04:55). Это приведёт к небольшим изменениям в расписании.

По Павелецкому направлению

На участке Бирюлёво-Товарное – Домодедово в апреле начнутся крупномасштабные ремонтные работы на 1 главном пути. Планируется обновить около 20 км железнодорожного полотна. Рабочие проведут полный комплекс путевых работ: снятие старой рельсошпальной решётки, укладка и сварка новых путей, очистка и подсыпка щебёночного балласта, а также последующая выправка и отделка. В работах будут задействованы разборочные и укладочные краны, щебнеочистительные машины и выправочные комплексы.

Первые технологические «окна» запланированы:

С 02:20 5 апреля до 02:20 7 апреля. С 02:20 12 апреля до 02:20 14 апреля.

Во время работ движение поездов на участке будет организовано по соседним путям в реверсивном режиме. В связи с этим в расписание пригородных поездов, включая аэроэкспрессы, внесены значительные изменения:

У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Электрички в сторону Москвы будут следовать без посадки и высадки на платформах Калинина и Булатниково. Интервал движения аэроэкспрессов увеличится до 1 часа. На участке Домодедово – Аэропорт-Домодедово назначено 16 пар дополнительных поездов.

По Казанскому направлению

На участке Бронницы – Фаустово с 7 по 11 апреля с 11:55 до 15:55 будут проводиться ремонтные работы на 1 главном пути. В связи с этим:

У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия. Будет скорректировано количество остановок. Восемь пригородных электричек проследуют по укороченному маршруту. Два поезда временно выведены из расписания.

Администрация Московской железной дороги призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и своевременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Актуальную информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.