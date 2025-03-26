Загрузка химических веществ для экспорта через сеть РЖД увеличилась на 29%

11:46

В период с января по февраль 2025 года было экспортировано 887 тысяч тонн химической продукции, произведенной на отечественных предприятиях. Основную часть составили:

Сера — увеличение в 1,8 раза. Метанол — рост на 17 %. Серная кислота — рост на 30 %.

Основная доля экспорта — 461 тысяча тонн (увеличение в 1,6 раза) — была отправлена через порты:

Северо-Западного региона — 186 тысяч тонн (увеличение в 2,4 раза). Южного региона — 144 тысячи тонн (увеличение в 1,8 раза). Дальнего Востока — 131 тысяча тонн (на уровне прошлого года).

Через пограничные переходы было экспортировано 426 тысяч тонн (+7,2 %).

Лидерами по объему экспортируемых химических веществ стали: