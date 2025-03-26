Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Загрузка химических веществ для экспорта через сеть РЖД увеличилась на 29%

2025-03-26 11:46
Загрузка химических веществ для экспорта через сеть РЖД увеличилась на 29%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по февраль 2025 года было экспортировано 887 тысяч тонн химической продукции, произведенной на отечественных предприятиях. Основную часть составили:

  1. Сера — увеличение в 1,8 раза.
  2. Метанол — рост на 17 %.
  3. Серная кислота — рост на 30 %.

Основная доля экспорта — 461 тысяча тонн (увеличение в 1,6 раза) — была отправлена через порты:

  1. Северо-Западного региона — 186 тысяч тонн (увеличение в 2,4 раза).
  2. Южного региона — 144 тысячи тонн (увеличение в 1,8 раза).
  3. Дальнего Востока — 131 тысяча тонн (на уровне прошлого года).

Через пограничные переходы было экспортировано 426 тысяч тонн (+7,2 %).

Лидерами по объему экспортируемых химических веществ стали:

  1. Астраханская область — 136,8 тысячи тонн.
  2. Тульская область — 95,9 тысячи тонн.
  3. Самарская область — 86,3 тысячи тонн.
