ОАО "РЖД" предлагает владельцам грузовых вагонов меры, целью которых является улучшение технологии управления парком.

2025-03-26 11:42
ОАО
Для уменьшения отрицательного воздействия избыточного количества грузовых вагонов на процесс перевозки ОАО «РЖД» разработало стандартный договор между владельцем инфраструктуры и владельцем подвижного состава для сотрудничества при размещении и использовании вагонов на общедоступной инфраструктуре.  

Совместная деятельность с владельцами вагонов в рамках заключенных договоров позволит сократить нерациональные перемещения подвижного состава, повысить маневренность железнодорожных путей, что, в свою очередь, улучшит качество перевозочного процесса.  

Договор представляет собой комплексное соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон на протяжении всего цикла эксплуатации вагона. Документ регулирует вопросы технологического сотрудничества, планирования, информационного обмена и устанавливает условия рационального использования инфраструктуры ОАО «РЖД».  

Стороны соглашаются, что владелец вагона предоставляет ОАО «РЖД» информацию о типах, объемах, периодах перевозки грузов, которые предполагается осуществлять в его вагонах, об основных маршрутах перевозок, а также местах временного размещения вагонов.  

ОАО «РЖД», со своей стороны, своевременно информирует о введенных ограничениях пропускной способности и их сроках, нормативных параметрах грузовой работы, а также о согласованных объемах перевозок и перемещениях вагонов.  

Первые договоры уже заключены с такими компаниями, как АО «ФГК», АО «УгольТранс», АО «Апатит» (ПАО «ФосАгро»), ООО «Модум-Транс» и ООО «Логопер» — лидирующими операторскими компаниями, занимающимися перевозкой угля, контейнеров, минеральных удобрений, нефтепродуктов и газа в собственных вагонах.

