Пассажиры Красноярской железной дороги могут бесплатно провозить лыжи и сноуборды в электричках

Пассажиры Красноярской железной дороги могут бесплатно провозить лыжи и сноуборды в электричках

09:47

На Красноярской железной дороге появилась услуга бесплатного провоза лыж и сноубордов в пригородных поездах. Воспользоваться ею могут жители Красноярского края, Хакасии, а также части населенных пунктов Кемеровской области (от Лужбы до Междуреченска).

«Среди наших пассажиров много любителей активного зимнего отдыха. Эта услуга – наш подарок всем, кто планирует провести новогодние каникулы, катаясь на лыжах и сноубордах, тем более, что практически до всех таких спортивных объектов можно доехать на электричке. Это направления Красноярск – Дивногорск, Междуреченск – Бискамжа и Абакан – Бискамжа», – отметила генеральный директор компании «Краспригород» Лариса Байкалова.

Ожидается, что наибольшей популярностью услуга будет пользоваться среди любителей беговых лыж и горнолыжников.

Отметим, что провозить лыжи и сноуборды можно рядом с собой или на багажных полках в вагоне электропоезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.