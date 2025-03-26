Конкурс исторических интерактивных реконструкций, посвященный 80-летию Великой Победы, был организован Забайкальской железной дорогой для учащихся.

Итоги межрегионального соревнования по интерактивной исторической реконструкции событий Второй мировой войны были подведены на Забайкальской железной дороге. Участниками стали студенты РЖД-лицеев и детских железных дорог в возрастных группах 5–7 и 8–11 классов.

Цель конкурса — сохранение исторической памяти и привлечение внимания молодого поколения к героям и событиям Второй мировой войны.

Участники представили свои работы в двух категориях:

«3D-моделирование и анимация событий, объектов и исторических персонажей». «Видео и коллажи для воссоздания исторических сцен».

В процессе работы над проектами участники изучали исторические документы и общались с родственниками ветеранов Второй мировой войны.

По результатам конкурса первое место в номинации «3D-моделирование и анимация событий, объектов, исторических персонажей» в возрастной группе учащихся 5–7 классов заняла команда РЖД-лицея № 17 из поселка Ерофей Павлович. Среди учеников 8–11 классов победителем стала команда Свободненской детской железной дороги имени Г. М. Фадеева.

В номинации «Видео и коллажи для воссоздания исторических сцен» среди учеников 5–7 классов лучшей стала команда РЖД-лицея № 16 из поселка Адриановка. В категории учащихся 8–11 классов первое место также заняли представители Свободненской детской железной дороги.

Работы победителей регионального этапа конкурса будут представлены на сетевом этапе, результаты которого объявят к 80-летию Победы во Второй мировой войне, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.