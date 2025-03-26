Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Конкурс исторических интерактивных реконструкций, посвященный 80-летию Великой Победы, был организован Забайкальской железной дорогой для учащихся.

2025-03-26 09:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Итоги межрегионального соревнования по интерактивной исторической реконструкции событий Второй мировой войны были подведены на Забайкальской железной дороге. Участниками стали студенты РЖД-лицеев и детских железных дорог в возрастных группах 5–7 и 8–11 классов.

Цель конкурса — сохранение исторической памяти и привлечение внимания молодого поколения к героям и событиям Второй мировой войны.

Участники представили свои работы в двух категориях:

  1. «3D-моделирование и анимация событий, объектов и исторических персонажей».
  2. «Видео и коллажи для воссоздания исторических сцен».

В процессе работы над проектами участники изучали исторические документы и общались с родственниками ветеранов Второй мировой войны.

По результатам конкурса первое место в номинации «3D-моделирование и анимация событий, объектов, исторических персонажей» в возрастной группе учащихся 5–7 классов заняла команда РЖД-лицея № 17 из поселка Ерофей Павлович. Среди учеников 8–11 классов победителем стала команда Свободненской детской железной дороги имени Г. М. Фадеева.

В номинации «Видео и коллажи для воссоздания исторических сцен» среди учеников 5–7 классов лучшей стала команда РЖД-лицея № 16 из поселка Адриановка. В категории учащихся 8–11 классов первое место также заняли представители Свободненской детской железной дороги.

Работы победителей регионального этапа конкурса будут представлены на сетевом этапе, результаты которого объявят к 80-летию Победы во Второй мировой войне, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

