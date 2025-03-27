Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Корпорация "РЖД" подготовила отчет о своей работе за 2024 год, соблюдая международные нормы финансовой отчетности.

2025-03-27 18:47
Корпорация
Итоги деятельности холдинга «РЖД» включают в себя показатели ОАО «РЖД» и 88 его подразделений.

Общие доходы холдинга «РЖД» за 2024 год достигли 3 296,3 млрд рублей, что на 9,2% больше, чем в 2023 году, включая:

  • доходы от грузоперевозок и предоставления доступа к инфраструктуре в размере 2 403,9 млрд руб., что на 7,2% больше показателей 2023 года;  
  • доходы от пассажирских перевозок в размере 418,8 млрд руб., что на 17,6% больше уровня 2023 года в условиях высокого спроса на железнодорожные пассажирские перевозки.

Операционные затраты холдинга «РЖД» за 2024 год увеличивались медленнее доходов и составили 2 838,9 млрд руб., что на 8,6% больше показателя 2023 года. ОАО «РЖД» постоянно работает над снижением затрат и улучшением эффективности.

Чистая прибыль холдинга «РЖД» в 2024 году составила 50,7 млрд рублей.

Компания привлекает средства для реализации крупномасштабной инвестиционной программы, при этом показатели долговой нагрузки соответствуют целевым показателям и находятся в пределах установленных акционером. Так, отношение чистого долга к EBITDA холдинга «РЖД» за 2024 год составило 3,1x.

В 2024 году продолжалась реализация проектов, направленных на обновление локомотивного парка, увеличение пропускной и провозной способности и обеспечение безопасности железнодорожной инфраструктуры, включая реализацию приоритетных инфраструктурных проектов в рамках государственных программ развития транспортной инфраструктуры. Инвестиционная программа была реализована в рекордном объеме – почти 1,5 трлн рублей. Это самый высокий показатель по объему инвестиций в обновление и развитие основных фондов ОАО «РЖД» с момента создания компании.

Общие активы холдинга «РЖД» за 2024 год увеличились на 17,8% и составили по состоянию на 31 декабря 2024 года 9 трлн 660,8 млрд рублей.

