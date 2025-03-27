На здании вокзала станции Черняховск была установлена памятная табличка в честь генерала армии Ивана Черняховского.

27 марта на вокзале Черняховск была торжественно открыта обновленная мемориальная доска, посвященная дважды Герою Советского Союза, генералу армии Ивану Даниловичу Черняховскому.

Среди присутствующих на церемонии были начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин, глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев, представители ветеранских и общественных организаций, а также школьники. Сергей Сапегин подчеркнул важность этого события, которое было приурочено к 80-летию Победы и Году защитника Отечества в России.

«Станция и город Черняховск названы в честь выдающегося полководца. В биографии Ивана Даниловича есть период, связанный с железной дорогой. В молодости он учился в железнодорожном училище и работал на железной дороге. Впоследствии и во время войны он стал одним из наиболее успешных и уважаемых военных лидеров», – отметил начальник дороги.

Сергей Булычев выразил благодарность железнодорожникам за содействие в увековечивании памяти Черняховского.

Во время Великой Отечественной войны Иван Данилович Черняховский принимал участие в оборонительных боях на Северо-Западном фронте, освобождал Воронеж и Курск. В апреле 1944 года, будучи 37-летним, он возглавил 3-й Белорусский фронт, а в июне получил звание генерала армии. Под его руководством были освобождены Витебск, Минск, Вильнюс и Каунас. В начале 1945 года Иван Данилович руководил Восточно-Прусской наступательной операцией. Он погиб в феврале 1945 года недалеко от города Мельзак, который сейчас находится в Польше и называется Пененжно.

В 1946 году прусский город Инстербург был переименован в Черняховск. Железнодорожная станция получила такое же название в 1949 году, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.