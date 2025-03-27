В Казани на Горьковском шоссе прошли крупномасштабные события, посвященные Дню водителя.

16:52

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Горьковской железной дороге в Казани прошли крупные события, посвященные Дню машиниста, которые длились с 25 по 28 марта 2025 года.

27 марта среди почетных гостей были заместитель генерального директора – начальник Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов, представители власти Татарстана и Казани, ветераны железной дороги и молодежь.

Руководство дороги и региона присутствовали на финальных матчах Кубка Дирекции тяги ОАО «РЖД» по хоккею. Гости также посетили локомотивное депо Юдино, где прошли экскурсию по музею и осмотрели обновленную версию грузового электровоза ВЛ80с-1524.

События завершились награждением лучших машинистов и их помощников Горьковской железной дороги, выбранных в ходе конкурса профессионального мастерства. Конкурс проходил с 25 по 26 марта и включал в себя теоретическую и практическую части.

«Сегодня на Горьковской железной дороге работают более 6 тыс. сотрудников локомотивных бригад, включая 6 женщин-помощников машиниста. Машинисты несут огромную ответственность. От их работы зависит безопасность на транспорте, своевременная доставка грузов и перевозка пассажиров, а также эффективность работы компании и экономика страны в целом», – отметил Сергей Дорофеевский.

День машиниста в ОАО «РЖД» отмечают с 2023 года в последнюю пятницу марта с целью укрепления традиций железнодорожных династий и повышения престижа профессии машиниста, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.