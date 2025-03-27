Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Казани на Горьковском шоссе прошли крупномасштабные события, посвященные Дню водителя.

2025-03-27 16:52
В Казани на Горьковском шоссе прошли крупномасштабные события, посвященные Дню водителя.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Горьковской железной дороге в Казани прошли крупные события, посвященные Дню машиниста, которые длились с 25 по 28 марта 2025 года.

27 марта среди почетных гостей были заместитель генерального директора – начальник Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов, представители власти Татарстана и Казани, ветераны железной дороги и молодежь.

Руководство дороги и региона присутствовали на финальных матчах Кубка Дирекции тяги ОАО «РЖД» по хоккею. Гости также посетили локомотивное депо Юдино, где прошли экскурсию по музею и осмотрели обновленную версию грузового электровоза ВЛ80с-1524.

События завершились награждением лучших машинистов и их помощников Горьковской железной дороги, выбранных в ходе конкурса профессионального мастерства. Конкурс проходил с 25 по 26 марта и включал в себя теоретическую и практическую части.

«Сегодня на Горьковской железной дороге работают более 6 тыс. сотрудников локомотивных бригад, включая 6 женщин-помощников машиниста. Машинисты несут огромную ответственность. От их работы зависит безопасность на транспорте, своевременная доставка грузов и перевозка пассажиров, а также эффективность работы компании и экономика страны в целом», – отметил Сергей Дорофеевский.

День машиниста в ОАО «РЖД» отмечают с 2023 года в последнюю пятницу марта с целью укрепления традиций железнодорожных династий и повышения престижа профессии машиниста, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru