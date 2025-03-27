Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На летний сезон на Куйбышевской железнодорожной линии установлены дополнительные станции для пригородных поездов.

2025-03-27 16:45
С первого апреля до последнего дня октября 2025 года на Куйбышевской железнодорожной магистрали будут работать летние станции для пригородных поездов.

На участке между Сызранью-1 и Инзой определены остановки в Покровской Решетке, Должниково, Вырыпаевке для поезда № 7541/7583, следующего по маршруту Сызрань-1 – Рачейка – Инза, а также в Покровской Решетке, Должниково, Вырыпаевке, Троицком для поезда № 7584/7542, курсирующего по маршруту Инза – Рачейка – Сызрань-1.

На участке между Сызранью-1 и Кузнецком остановки в Каранголе и на о. п. 841 км предназначены для поездов № 6585/7587 и № 7588/6586, следующих по маршрутам Сызрань-1 – Репьевка – Кузнецк и Кузнецк – Репьевка – Сызрань-1 соответственно.

Точное расписание движения поездов можно найти на веб-сайте АО «Самарская пригородная пассажирская компания», а также на станциях и вокзалах Куйбышевской железной дороги, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

