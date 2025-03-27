Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в расписании пригородных электропоездов Горьковского направления Московской железной дороги ожидаются 29 марта 2025 года.

2025-03-27 14:24
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

29 марта 2025 года изменится график некоторых пригородных поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги. Причина — капитальный ремонт первого пути на участке от Павловского Посада до Фрязево и обновление программного обеспечения систем управления движением на станциях Кусково и Реутово.

Так, с 00:20 29 марта до 00:20 30 марта 2025 года на участке Павловский Посад – Фрязево будет установлено технологическое «окно». В это время движение поездов будет осуществляться по соседней линии в реверсивном режиме.

С 03:50 до 06:10 29 марта будут проводиться работы по обновлению программного обеспечения на станциях Кусково и Реутово. В связи с этим, движение на этих станциях и близлежащих участках будет приостановлено. В расписание пригородных поездов, включая МЦД-4, внесены значительные изменения: время отправления и прибытия некоторых электричек, количество остановок, маршруты некоторых поездов будут укорочены, а часть поездов будет временно исключена из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров понимать проводимые работы и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

