Пожилые люди из Башкортостана получат возможность путешествовать на пригородных поездах с 50% скидкой.

14:11

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С целью улучшения доступности пригородного железнодорожного сообщения для населения Башкортостана, с 1 апреля до 31 октября 2025 года пенсионерам региона предлагается региональная скидка в размере 50% от стоимости билета на пригородные поезда.

Льготные билеты можно получить в пригородных кассах, а если посадка происходит со станций, где таких касс нет – прямо в пригородных поездах. Скидка предоставляется на основе документов, подтверждающих личность и право на социальную поддержку. Важно иметь эти документы при себе во время поездки.

Полный список лиц, которые могут воспользоваться льготой, доступен на сайте АО «Башкортостанская ППК», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.