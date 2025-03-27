В апреле "Поезд здоровья", принадлежащий Красноярской железнодорожной компании, направится на восток Красноярского региона.

13:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Мобильный консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» в апреле посетит восточную часть Красноярского края.

Первыми местами посещения мобильной поликлиники станут две станции в Нижнеингашском районе:

14 апреля – Тинская

15–16 апреля – Ингашская

После этого состав отправится в Иланский район:

17–19 апреля – Иланская

Затем поезд здоровья остановится в Канском районе:

20–22 апреля – Канск-Енисейский

23 апреля – Филимоново

Поездка завершится в Рыбинском районе:

24–25 апреля – Солянка

26–27 апреля – Заозерная

Жители этих районов смогут получить консультации специалистов и пройти обследование на современном оборудовании.

Услуги предоставляются бесплатно. Необходимо иметь при себе:

Полис ОМС

Паспорт (для детей – свидетельство о рождении)

Выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления

Результаты ранее проведенных исследований

Рабочие часы:

С 08:00 до 18:00

Регистрация пациентов: с 07:30 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00)

Информирует служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.