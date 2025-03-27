Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В апреле "Поезд здоровья", принадлежащий Красноярской железнодорожной компании, направится на восток Красноярского региона.

2025-03-27 13:00
В апреле
Мобильный консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» в апреле посетит восточную часть Красноярского края.

Первыми местами посещения мобильной поликлиники станут две станции в Нижнеингашском районе:

  • 14 апреля – Тинская
  • 15–16 апреля – Ингашская

После этого состав отправится в Иланский район:

  • 17–19 апреля – Иланская

Затем поезд здоровья остановится в Канском районе:

  • 20–22 апреля – Канск-Енисейский
  • 23 апреля – Филимоново

Поездка завершится в Рыбинском районе:

  • 24–25 апреля – Солянка
  • 26–27 апреля – Заозерная

Жители этих районов смогут получить консультации специалистов и пройти обследование на современном оборудовании.

Услуги предоставляются бесплатно. Необходимо иметь при себе:

  • Полис ОМС
  • Паспорт (для детей – свидетельство о рождении)
  • Выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления
  • Результаты ранее проведенных исследований

Рабочие часы:

  • С 08:00 до 18:00
  • Регистрация пациентов: с 07:30 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00)

Информирует служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

