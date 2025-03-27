Транспортировка на линии "Городской электрички" в Приокском районе Нижнего Новгорода за два месяца 2025 года увеличилась почти на 9%.

10:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-феврале 2025 года 19 тысяч пассажиров воспользовались услугами пригородных поездов, курсирующих по приокской линии «Городской электрички» в Нижнем Новгороде. Это на 8,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Приокская линия соединяет железнодорожный вокзал Нижний Новгород и станцию Проспект Гагарина. В утренние часы пик (с 06:00 до 09:00) поезда отправляются от Проспекта Гагарина ежечасно.

Проект «Городская электричка», реализуемый Горьковской железной дорогой совместно с АО «ВВППК» с 2013 года, интегрирует железнодорожный транспорт в маршрутную сеть столицы Приволжья. Электрички следуют по двум направлениям — сормовскому и приокскому, и за первые два месяца 2025 года ими воспользовались почти 221 тысяча человек.

Наибольший пассажиропоток зафиксирован на Первой сормовской линии, связывающей вокзал Нижний Новгород и станцию Дубравная. В январе-феврале 2025 года на этом маршруте перевезено 113,7 тысячи пассажиров. В часы пик электрички отправляются каждые 15 минут.

Вторая сормовская линия соединяет станции Починки и Варя. В утренние и вечерние часы (с 06:00 до 10:00 и с 14:00 до 20:00) здесь действует тактовое движение. Поезда отходят со станции Починки в 02 и 32 минуты каждого часа (например, 07:02, 07:32), а со станции Варя — в 20 и 50 минут каждого часа (например, 16:50, 17:20). В дневное время (с 10:00 до 14:00) интервал движения составляет 40 минут. За два месяца услугами этого маршрута воспользовались 86,4 тысячи человек.

Остановочные пункты «Городской электрички» расположены вблизи автодорог, что упрощает пересадку на городской транспорт.

Для проезда в системе «City Train» с использованием транспортной карты «Citycard» применяется тариф «Electronic Wallet 60 and 90 minutes». Он действует на маршрутах в пределах городского округа Нижний Новгород, включая участки Нижний Новгород-Московский – Окский Берег, Нижний Новгород-Московский – Починки – Дубравная и Варя – Починки.

Актуальное расписание пригородных поездов доступно на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в клиентском центре ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочных службах железнодорожных станций и пригородных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций РЖД.